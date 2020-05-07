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В Мексике выявили 1609 новых случаев COVID-19

В Мексике выявили 1609 новых случаев COVID-19
В Мексике за сутки выявлены 1609 случаев заражения новым коронавирусом и 197 летальных случаев, сообщил на пресс-конференции глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа.


"Двадцать семь тысяч шестьсот тридцать четыре случая подтверждены на сегодняшний день, однако за последние 14 дней симптомы продемонстрировали 7149 человек, которые представляют собой показатель активной эпидемии в Мексике. Число погибших также выросло до 2704", - сказал Аломиа, трансляция конференции опубликована на странице ведомства в Twitter.

Первый случай COVID-19 был выявлен в Мексике 28 февраля. Общее число случаев достигло к 6 мая 27 634 человек (+1609 за сутки), болеют в настоящий момент 7149 пациентов (+216).


Число погибших пациентов с коронавирусом достигло 2704 человек (+197 за день), еще 234 летальных случая изучаются как подозрительные. Власти также изучают 17 553 подозрений на вирус, общее число исследованных пациентов - 110 944.

# В мире
По материалам: ria.ru

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