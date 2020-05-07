В Мексике выявили 1609 новых случаев COVID-19
"Двадцать семь тысяч шестьсот тридцать четыре случая подтверждены на сегодняшний день, однако за последние 14 дней симптомы продемонстрировали 7149 человек, которые представляют собой показатель активной эпидемии в Мексике. Число погибших также выросло до 2704", - сказал Аломиа, трансляция конференции опубликована на странице ведомства в Twitter.
Первый случай COVID-19 был выявлен в Мексике 28 февраля. Общее число случаев достигло к 6 мая 27 634 человек (+1609 за сутки), болеют в настоящий момент 7149 пациентов (+216).
Число погибших пациентов с коронавирусом достигло 2704 человек (+197 за день), еще 234 летальных случая изучаются как подозрительные. Власти также изучают 17 553 подозрений на вирус, общее число исследованных пациентов - 110 944.