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В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией

В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией
Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.

"Наши граждане платят мне за то, чтобы я занимался вопросами будущего страны и строил с Россией взаимовыгодные отношения, а не за то, чтобы поднимать старые споры", — заявил он.

Дипломат подчеркнул, что без взаимности Москвы развивать диалог будет трудно. Петржичек отметил, что памятник полководцу является собственностью муниципальных властей Праги. Кроме того, глава МИД заявил, что Чехия готова к консультациям по решению этого вопроса.


"В любом случае возможное перемещение статуи в Россию должно быть нашим решением", -- пояснил Петржичек.

# Россия
По материалам: ria.ru

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