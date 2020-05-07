В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией

Лидия Мартынова

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.

"Наши граждане платят мне за то, чтобы я занимался вопросами будущего страны и строил с Россией взаимовыгодные отношения, а не за то, чтобы поднимать старые споры", — заявил он.

Дипломат подчеркнул, что без взаимности Москвы развивать диалог будет трудно. Петржичек отметил, что памятник полководцу является собственностью муниципальных властей Праги. Кроме того, глава МИД заявил, что Чехия готова к консультациям по решению этого вопроса.

"В любом случае возможное перемещение статуи в Россию должно быть нашим решением", -- пояснил Петржичек.