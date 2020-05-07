Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Минпромторге рассказали о запасах масок в России

В Минпромторге рассказали о запасах масок в РоссииФото: РИА Новости / Варвара Гертье

В России достаточно запасов медицинских масок, чтобы обеспечить всех граждан даже в случае введения обязательного масочного режима во всех регионах. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

«Я считаю, что проблем с масками не будет. Даже при введении повсеместного масочного режима, я уверен, что мы с этой ситуацией справимся», — сказал Евтухов.

Он также поблагодарил торговые сети, которые в последнее время стали вводить в продажу средства индивидуальной защиты. Замминистра отметил, что продавцы оперативно откликнулись на соответствующий призыв ведомства.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что в РФ нет дефицита масок и антисептиков. Он порекомендовал искать соответствующую продукцию в интернете, где, по его словам, есть запас из 20 миллионов масок.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Министр культуры России Ольга Любимова заразилась коронавирусом
Министр культуры России Ольга Любимова заразилась коронавирусом
Диджеи Санкт-Петербурга запустили акцию против коронавируса
Диджеи Санкт-Петербурга запустили акцию против коронавируса
У персонажей Маколея Калкина и Кэти Бейтс будет "сумасшедший секс" в новом сезоне "Американской истории ужасов"
У персонажей Маколея Калкина и Кэти Бейтс будет "сумасшедший секс" в
Лунный день сегодня 7 мая 2020 года
Лунный день сегодня 7 мая 2020 года
Что смотреть онлайн 7 мая. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 7 мая. Расписание трансляций
Раскрыто полезное качество россиян в период пандемии коронавируса
Раскрыто полезное качество россиян в период пандемии коронавируса
США проведут переговоры с талибами
США проведут переговоры с талибами
Первый канал прокомментировал лишение съемочной группы аккредитации в Белоруссии
Первый канал прокомментировал лишение съемочной группы аккредитации в
В Минпромторге рассказали о запасах масок в России
В Минпромторге рассказали о запасах масок в России
ЦБ спрогнозировал смягчение ограничений по коронавирусу в июне
ЦБ спрогнозировал смягчение ограничений по коронавирусу в июне
Бэнкси показал картину о медсестре-супергерое
Бэнкси показал картину о медсестре-супергерое
Пашинян: Армения и Россия ещё не достигли пика эффективности отношений
Пашинян: Армения и Россия ещё не достигли пика эффективности отношений

Топ на сегодня

Антон Силуанов: Мишустин постоянно с нами на связи
Антон Силуанов: Мишустин постоянно с нами на связи
Трамп и Пентагон отрицают причастность к вторжению в Венесуэлу наемников
Трамп и Пентагон отрицают причастность к вторжению в Венесуэлу
Трамп нарушил «масочный режим» на заводе по производству масок
Трамп нарушил «масочный режим» на заводе по производству масок
МОЗ дал добро на клинические испытания украинского препарата против COVID-19
МОЗ дал добро на клинические испытания украинского препарата против
Топ-10 популярных песен про коронавирус
Топ-10 популярных песен про коронавирус

Еще по теме

В Минпромторге оценили ситуацию с медицинскими масками
Россиянам предложили искать маски и антисептики в интернете
Россиянам рассказали о многомиллионных запасах масок в магазинах
В России отметили успехи в производстве медицинских масок