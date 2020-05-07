В мире число случаев коронавируса выросло на 83 тысячи

Алексей Вольцев

Новым типом коронавируса за сутки в мире заразились более 83 тысяч человек, умерли свыше 6,5 тысяч, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как отмечает организация, за сутки новым типом коронавируса заразились 83 465 человек, умерли 6 539. Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 3 672 238, количество летальных исходов - 254 045.

Согласно данным организации, в настоящее время больше всего случаев заражения по-прежнему зарегистрировано в европейском регионе - 1 542 829.

COVID-19 пандемией.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.