В ООН призвали стороны конфликта на Донбассе отменить карантин

Алексей Вольцев

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) призвало стороны конфликта на Донбассе открыть линию разграничения, перекрытую из-за карантина.

Этот призыв озвучил представитель УВКБ ООН в Украине Пабло Матеу во время своего интервью изданию DW. По его словам, на линии разграничения с украинской стороны есть села, где люди не могут купить еду и получить пенсии.

«До карантина 36 населенных пунктов не имели транспортного сообщения с внешним миром. Теперь, как мы выяснили, таких уже 71. Около полусотни поселков не имеют доступа к первичной медицинской помощи и даже не имеют продуктовых магазинов. А ведь из-за карантина никуда ездить нельзя», — сказал Матеу.

Также он считает, что открыть границу необходимо для граждан, которые «застряли» по другую сторону, а также, чтобы пенсионеры смогли получать пенсию.

«На некоторых пунктах пересечения линии разграничения есть отделения „Ощадбанка“, в которых можно получить пенсию. Они находятся сразу за шлагбаумом пограничников. Например, такое отделение есть в Станице Луганской. Имеет смысл открыть мобильные отделения „Ощадбанка“ и на других пунктах пропуска, чтобы люди могли там забрать пенсию и не ехать для этого в город. Если же люди захотят посетить родственников в Киеве или в других регионах, то в этих случаях, очевидно, должны применяться такие же предписания, как при пересечении границ, то есть, самоизоляция на две недели», — предлагает чиновник ООН.

Также он заявил, что нужно постараться убедить правительство Украины отказаться от обязательной регистрации в качестве внутренне перемещенного лица для получения пенсии.

Матеу надеется, что пандемия побудит украинское правительство пересмотреть подходы к регистрации внутренних переселенцев, а также к реализации прав граждан Украины, проживающих на неподконтрольной территории.

Отметим, что международные организации постоянно призывают к фактической отмене карантинных мероприятий на Донбассе, хотя Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) при той же ООН постоянно призывает к борьбе с пандемией.

Однако похоже, что на Западе сложилось устойчивое мнение о том, что на Донбассе коронавирус никакой проблемой не является.

Как сообщало ИА Newstes, исходя из этой парадигмы, 30 апреля МИД Германии потребовал обеспечить свободное передвижение сотрудников миссии ОБСЕ по всей Украине, включая территории ЛДНР.