В ООН призвали стороны конфликта на Донбассе отменить карантин
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) призвало стороны конфликта на Донбассе открыть линию разграничения, перекрытую из-за карантина.
Этот призыв озвучил представитель УВКБ ООН в Украине Пабло Матеу во время своего интервью изданию DW. По его словам, на линии разграничения с украинской стороны есть села, где люди не могут купить еду и получить пенсии.
Также он считает, что открыть границу необходимо для граждан, которые «застряли» по другую сторону, а также, чтобы пенсионеры смогли получать пенсию.
Также он заявил, что нужно постараться убедить правительство Украины отказаться от обязательной регистрации в качестве внутренне перемещенного лица для получения пенсии.
Матеу надеется, что пандемия побудит украинское правительство пересмотреть подходы к регистрации внутренних переселенцев, а также к реализации прав граждан Украины, проживающих на неподконтрольной территории.
Отметим, что международные организации постоянно призывают к фактической отмене карантинных мероприятий на Донбассе, хотя Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) при той же ООН постоянно призывает к борьбе с пандемией.
Однако похоже, что на Западе сложилось устойчивое мнение о том, что на Донбассе коронавирус никакой проблемой не является.
Как сообщало ИА Newstes, исходя из этой парадигмы, 30 апреля МИД Германии потребовал обеспечить свободное передвижение сотрудников миссии ОБСЕ по всей Украине, включая территории ЛДНР.