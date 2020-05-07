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В России отметили рост числа случаев COVID-19 за сутки

В России отметили рост числа случаев COVID-19 за сутки
В России растет число выявляемых за сутки людей с COVID-19, следует из ежедневной статистики оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в стране.

Согласно данным оперштаба, прирост в четверг, 7 мая, составил 11 231, при этом неделю назад, 30 апреля, было 7 099 новых случаев за сутки. Также можно говорить о некотором снижении темпов прироста за последние дни: с 8,6% 3 мая до 6,8% 7 мая.

# Россия
По материалам: ria.ru

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