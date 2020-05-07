Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В России завершили первый этап сертификации нового пистолета "Аспид"

В России завершили первый этап сертификации нового пистолета "Аспид"

В России завершили первый этап сертификации нового пистолета "Аспид"
Государственная испытательная станция (ГИС) Российской Федерации завершила первый этап сертификации нового спортивного пистолета "Аспид", сообщили РИА Новости в пресс-службе разработавшего оружие Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТочмаш, входит в "Ростех").

​В аккредитованной испытательной лаборатории проведены испытания двух модификаций пистолета - РГ-120 и РГ120-1 - на соответствие требованиям ГОСТ Р 50529-2015 "Оружие гражданское и служебное огнестрельное, устройства производственного и специального назначения. Требования безопасности и методы испытаний на безопасность".

​"В ходе испытаний, в частности, проверена маркировка образца. Специальными цилиндрическими калибрами проверены размеры ствола патронника, проведен контроль внешнего вида на отсутствие внешних дефектов", - сказали в институте.

Начальник ГИС Дмитрий Румянцев сообщил, что в рамках сертификации на прочность и безопасность из пистолета стреляли испытательными патронами, создающими повышенное давление по сравнению с давлением, развиваемым самым мощным эксплуатационным для данного оружия боеприпасом.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Дэниел Рэдклифф прочитал главу из первой книги о Гарри Поттере
Дэниел Рэдклифф прочитал главу из первой книги о Гарри Поттере
Президент потребовал обеспечить достоверное и полное информирование о льготах
Президент потребовал обеспечить достоверное и полное информирование о
Товарам и услугам в России предсказали рост цен после окончания карантина
Товарам и услугам в России предсказали рост цен после окончания
Российским регионам предрекли 30-градусную жару ко Дню Победы
Российским регионам предрекли 30-градусную жару ко Дню Победы
Госиспытания новейшего БТР "Бумеранг" завершатся в 2021 году
Госиспытания новейшего БТР "Бумеранг" завершатся в 2021 году
Кабмин обсудит получение иностранцами разрешений на временное проживание
Кабмин обсудит получение иностранцами разрешений на временное
«Отвратительный» способ заваривать чай взбесил британцев
«Отвратительный» способ заваривать чай взбесил британцев
США сделают исключение из санкций для Ирака для электроснабжения из Ирана
США сделают исключение из санкций для Ирака для электроснабжения из
Еще раз о пользе сна: пять биоэнергетических причин вовремя ложиться и вставать
Еще раз о пользе сна: пять биоэнергетических причин вовремя ложиться
В России завершили первый этап сертификации нового пистолета "Аспид"
В России завершили первый этап сертификации нового пистолета "Аспид"
Эксперты рассказали, как пандемия повлияла на стоимость книг
Эксперты рассказали, как пандемия повлияла на стоимость книг
Онищенко считает, что коронавирус начал «выдыхаться»
Онищенко считает, что коронавирус начал «выдыхаться»

Топ на сегодня

Топ-10 популярных песен про коронавирус
Топ-10 популярных песен про коронавирус
Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку
Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку
В ГП назвали слухи о казахском чудо-лекарстве от COVID-19 фейком
В ГП назвали слухи о казахском чудо-лекарстве от COVID-19 фейком
В России число инфицированных Covid-19 приблизилось к 166 тысячам
В России число инфицированных Covid-19 приблизилось к 166 тысячам
"Обнадеживающие результаты". Минздрав об испытании вакцины от COVID-19
"Обнадеживающие результаты". Минздрав об испытании вакцины от COVID-19

Еще по теме

"Ростех" завершил испытания нового пистолета на замену "Макарову"
Экипировкой «Ратник» заинтересовались другие страны
«Калашников» анонсировал скорый выпуск легкого пистолета Лебедева
В России презентовали новый пистолет, способный работать на морозе в 50 градусов