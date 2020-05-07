В России завершили первый этап сертификации нового пистолета "Аспид"

Анастасия Иванова

Государственная испытательная станция (ГИС) Российской Федерации завершила первый этап сертификации нового спортивного пистолета "Аспид", сообщили РИА Новости в пресс-службе разработавшего оружие Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТочмаш, входит в "Ростех").

​В аккредитованной испытательной лаборатории проведены испытания двух модификаций пистолета - РГ-120 и РГ120-1 - на соответствие требованиям ГОСТ Р 50529-2015 "Оружие гражданское и служебное огнестрельное, устройства производственного и специального назначения. Требования безопасности и методы испытаний на безопасность".

​"В ходе испытаний, в частности, проверена маркировка образца. Специальными цилиндрическими калибрами проверены размеры ствола патронника, проведен контроль внешнего вида на отсутствие внешних дефектов", - сказали в институте.

Начальник ГИС Дмитрий Румянцев сообщил, что в рамках сертификации на прочность и безопасность из пистолета стреляли испытательными патронами, создающими повышенное давление по сравнению с давлением, развиваемым самым мощным эксплуатационным для данного оружия боеприпасом.