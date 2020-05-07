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В Таиланде могут начать второй этап ослабления ограничений из-за COVID-19

В Таиланде могут начать второй этап ослабления ограничений из-за COVID-19
Таиланд 17 мая может начать второй этап ослабления ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19, сообщил в четверг на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.

Первый этап начался в стране 3 мая в связи с заметным снижением количества новых случаев заражения. В ходе первого этапа возобновили работу небольшие магазины и рестораны, расположенные в отдельно стоящих зданиях, и парикмахерские, были вновь открыты для посещения городские парки.

# В мире
По материалам: ria.ru

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