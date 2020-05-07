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В Tinder добавят удаленные свидания

В Tinder добавят удаленные свидания
В популярном сервисе знакомств Tinder, который принадлежит компании Match Group, появятся видеочаты.

Добавление новой функции, естественно, связано с пандемией коронавируса, карантином, а также изменениями привычек пользователей, которые почти привыкли не выходить из дома и полноценно общаться онлайн.
Видеочаты, или удаленные свидания, с понравившимися девушками или парнями запустят до конца июня, но точную дату пока не сообщают. Со временем эту же функцию добавят в схожие с Tinder сервисы Hinge и OK Cupid, которыми также владеет Match Group.
# Технологии / В мире
По материалам: gogetnews.info

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