В Tinder добавят удаленные свидания

Лидия Мартынова

В популярном сервисе знакомств Tinder, который принадлежит компании Match Group, появятся видеочаты.Добавление новой функции, естественно, связано с пандемией коронавируса, карантином, а также изменениями привычек пользователей, которые почти привыкли не выходить из дома и полноценно общаться онлайн.Видеочаты, или удаленные свидания, с понравившимися девушками или парнями запустят до конца июня, но точную дату пока не сообщают. Со временем эту же функцию добавят в схожие с Tinder сервисы Hinge и OK Cupid, которыми также владеет Match Group.