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В Украине начали выплачивать проиндексированные пенсии

В Украине начали выплачивать проиндексированные пенсии
Министр социальной политики Марина Лазебная заявила о начале выплаты проиндексированных пенсий 8,4 миллиона пенсионеров. Об этом она сказала на брифинге в среду.

«Хочу отметить, что с 4 мая начата выплата проиндексированных пенсий для 8,4 млн украинских пенсионеров», - сказала Лазебная.

По ее словам, уже реализована инициатива Президента Украины относительно выплаты 1000 гривень тем, чья пенсия меньше 5000 грн, лицам с инвалидностью.
Кроме того, Лазебная напомнила о доплатах к пенсиям людям старше 80-и лет.

Как сообщалось, в Украине с 1 мая 2020 года проводят индексацию пенсий на 11%.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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