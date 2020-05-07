В украинской армии - новые случаи COVID-19, всего 29 больных

Алексей Вольцев

Острой респираторной инфекцией COVID-19 в Вооруженных силах в данное время болеет 29 человек.Об этом говорится в сообщении Командования Медицинских сил ВСУ."На 07.00 7 мая в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 29 человек. Также за период пандемии выздоровели 52 человека и 2 летальных случая. На изоляции (в том числе самоизоляции) - 223 человека. Количество личного состава, у которого заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 63 человека ", - говорится в сообщении.За прошедшие сутки зарегистрировано 2 новых случая COVID-19 - это военнослужащий (Одесская область) и сотрудник ВСУ (Винницкая область), которые лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют. Анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется во время эпизодических встреч с близкими людьми (друзьями и родными).