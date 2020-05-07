В Ульяновской области первоклассник нашел часть челюсти пещерного льва

Вадим Карасев

Ученик первого класса Глеб Курносов, гуляя вместе с отцом возле села Ундоры на севере Ульяновской области, нашел кусок кости с тремя зубами. Специалисты пришли к заключению, что мальчик обнаружил фрагмент челюсти пещерного льва. О находке сообщает сайт Ундоровского палеонтологического музея, куда она была передана.

Здешние места давно известны как богатый источник палеонтологических находок, особенно юрского периода, когда в этих местах находилось море. В честь села Ундоры был даже назван ундорозавр — один из видов ихтиозавров. В Ульяновской области были созданы Ульяновский государственный палеонтологический заказник, который в 2018 году вошел в состав «Геопарка Ундория», и Сенгилеевский государственный палеонтологический заказник, вошедший в состав территории национального парка «Сенгилеевские горы». С 1981 года в селе Ундоры действует палеонтологический музей, изначально школьный, с 1990 года — филиал Ульяновского областного краеведческого музея, с 2012 года ставший самостоятельным музеем.

Однако пещерный лев — редкая находка для Ульяновской области. Последний раз лучевая кость пещерного льва была найдена в этом регионе в 1912 году, на острове Середыш, располагавшемся до образования Куйбышевского водохранилища напротив Ундор. Пещерные львы жили в плейстоценовую эпоху, приблизительно от 370 000 до 10 000 лет назад. Они были широко распространены в Евразии, встречаясь на территории от Великобритании до Дальнего Востока, некоторые их экземпляры найдены в Северной Америке, на Юконе, хотя там чаще встречался родственный пещерному льву американский лев (Panthera leo atrox). Впервые череп пещерного льва обнаружил в 1810 году выдающийся немецкий палеонтолог Георг Август Гольдфус (1782–1848). С тех пор были найдены как отдельные черепа и челюсти этих животных, так и более полные скелеты. Также пещерные львы часто изображаются в произведениях первобытного искусства: наскальной живописи, резьбе по кости и так далее. Долгое время ученые спорили, был ли пещерный лев отдельным видом крупных кошачьих (в таком случае ему присваивалось латинское наименование (Panthera spelaea) или же он был подвидом современного льва (тогда его нужно называть Panthera leo spelaea). Лишь недавно было опубликовано исследование, в котором на основании 52 образцов митохондриальной ДНК современных львов, пещерных львов и американских львов было установлено, что они представляли собой подвиды одного вида.