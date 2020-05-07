Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Васильев: законопроект о выплатах за сданные билеты поддержит перевозчиков

Васильев: законопроект о выплатах за сданные билеты поддержит перевозчиков

Васильев: законопроект о выплатах за сданные билеты поддержит перевозчиков

В четверг, 7 мая, в Сети появилась информация о подготовке законопроекта, согласно которому пассажирам, не использовавшим билеты, будут возвращать не деньги, а ваучеры.

В частности, «Коммерсантъ», ссылаясь на собственный источник, сообщил, что правительство готовит законопроект, который позволит авиа, железнодорожным и водным перевозчикам возвращать людям, которые не смогли совершить поездки из-за пандемии коронавирусной инфекции, не деньги, а, так называемые, ваучеры на поездку в другое время.

ТАСС обратился к зампреду комитета Совета Федерации по экономической политике Валерию Васильеву за тем, чтобы он прокомментировал данную информацию.

Сенатор сообщил, что разработка такого законопроекта действительно ведется. В первую очередь, она позволит поддержать перевозчиков в такой ситуации, которая сложилась сейчас, когда из-за пандемии практически остановился пассажиропоток, как внутренний, так и зарубежный.

Однако же, в законе будет предусмотрено и то, чтобы не были ущемлены и интересы пассажиров.

Васильев отметил, что законопроект уже подготовлен, и возможно, его внесут на рассмотрение в Госдуму.

Если его примут, то он позволит правительству регулировать вопросы о выплатах пассажирам за неиспользованные билеты в случае режима ЧС или повышенной готовности.

По мнению Васильева, в данном законе должен быть прописан достаточно гибкий алгоритм компенсации за неиспользованные билеты на поездку или перелет. В нем должны быть прописаны возможные варианты компенсаций, например, сертификаты со скидками на будущие поездки, те же ваучеры, или все такие возврат денег.

Если будут предлагаться ваучеры или сертификаты, то нужно отметить то, чтобы они имели достаточно долгий срок действия, например, 3 года. Кроме того, будет большим плюсом и то, если ваучеры или сертификаты сделают безличными, то есть с правом передавать их родственникам, в случае если человек не собирается куда-то ехать, а кто-то из родственников собрался в поездку.

Читайте также: На что могут рассчитывать авиапассажиры, чьи рейсы были отменены
# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Саакашвили возглавил исполком Национального совета реформ Украины
Саакашвили возглавил исполком Национального совета реформ Украины
Российским регионам предсказали тяжелейшие проблемы в XXI веке
Российским регионам предсказали тяжелейшие проблемы в XXI веке
Российская блогерша-миллионник пошла работать в «красную зону» с зараженными
Российская блогерша-миллионник пошла работать в «красную зону» с
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» впервые стала мамой
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» впервые стала мамой
Мишустин обсудил меры поддержки экономики после снятия ограничений
Мишустин обсудил меры поддержки экономики после снятия ограничений
Макрон поздравил Путина с Днем Победы по телефону
Макрон поздравил Путина с Днем Победы по телефону
Немецкий бизнес к 75-летию окончания Второй мировой призвал к сплочению
Немецкий бизнес к 75-летию окончания Второй мировой призвал
Участники проекта ОНФ "Памяти героев" помогли найтись родственникам ветерана из разных городов
Участники проекта ОНФ "Памяти героев" помогли найтись родственникам
Трамп Путину: Китай нужно вовлечь в договора по контролю над вооружениями
Трамп Путину: Китай нужно вовлечь в договора по контролю над
Маллет — самая модная стрижка сезона. Берем пример с Билли Айлиш и Майли Сайрус
Маллет — самая модная стрижка сезона. Берем пример с Билли Айлиш и
Кара Делевинь и Эшли Бенсон расстались, пишут СМИ
Кара Делевинь и Эшли Бенсон расстались, пишут СМИ
"Академик Черский" движется в логистический центр "Северного потока-2"
"Академик Черский" движется в логистический центр "Северного потока-2"

Топ на сегодня

Певица Граймс назвала ребенка Маска X Æ A-12 и объяснилась
Певица Граймс назвала ребенка Маска X Æ A-12 и объяснилась
Бэнкси опубликовал новую работу, посвященную борьбе с коронавирусом
Бэнкси опубликовал новую работу, посвященную борьбе с коронавирусом
Реклама на квитанциях ЖКХ
Реклама на квитанциях ЖКХ
Госдолг США установил рекорд
Госдолг США установил рекорд
В Латвии число выявленных случаев коронавируса достигло 909
В Латвии число выявленных случаев коронавируса достигло 909

Еще по теме

Кабмин может разрешить перевозчикам не возвращать деньги за билеты, пишут СМИ
На что могут рассчитывать авиапассажиры, чьи рейсы были отменены
Авиакомпании обяжут возвращать деньги за задержанные рейсы прямо в аэропорту
Совет Федерации предложит изменить правила работы чартерных перевозчиков