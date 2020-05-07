Васильев: законопроект о выплатах за сданные билеты поддержит перевозчиков

Вадим Карасев

В четверг, 7 мая, в Сети появилась информация о подготовке законопроекта, согласно которому пассажирам, не использовавшим билеты, будут возвращать не деньги, а ваучеры.

В частности, «Коммерсантъ», ссылаясь на собственный источник, сообщил, что правительство готовит законопроект, который позволит авиа, железнодорожным и водным перевозчикам возвращать людям, которые не смогли совершить поездки из-за пандемии коронавирусной инфекции, не деньги, а, так называемые, ваучеры на поездку в другое время.

ТАСС обратился к зампреду комитета Совета Федерации по экономической политике Валерию Васильеву за тем, чтобы он прокомментировал данную информацию.

Сенатор сообщил, что разработка такого законопроекта действительно ведется. В первую очередь, она позволит поддержать перевозчиков в такой ситуации, которая сложилась сейчас, когда из-за пандемии практически остановился пассажиропоток, как внутренний, так и зарубежный.

Однако же, в законе будет предусмотрено и то, чтобы не были ущемлены и интересы пассажиров.

Васильев отметил, что законопроект уже подготовлен, и возможно, его внесут на рассмотрение в Госдуму.

Если его примут, то он позволит правительству регулировать вопросы о выплатах пассажирам за неиспользованные билеты в случае режима ЧС или повышенной готовности.

По мнению Васильева, в данном законе должен быть прописан достаточно гибкий алгоритм компенсации за неиспользованные билеты на поездку или перелет. В нем должны быть прописаны возможные варианты компенсаций, например, сертификаты со скидками на будущие поездки, те же ваучеры, или все такие возврат денег.

Если будут предлагаться ваучеры или сертификаты, то нужно отметить то, чтобы они имели достаточно долгий срок действия, например, 3 года. Кроме того, будет большим плюсом и то, если ваучеры или сертификаты сделают безличными, то есть с правом передавать их родственникам, в случае если человек не собирается куда-то ехать, а кто-то из родственников собрался в поездку.

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