Вечный огонь в Санкт-Петербурге залили газировкой

Вадим Карасев

На Марсовом поле в Санкт-Петербурге был потушен Вечный огонь. Судя по записям с камер видеонаблюдения, он был потушен неизвестной женщиной, которая просто залила его газировкой.

Компания "ПетербургГаз" оперативно отреагировала на происшествие. В течение 10 минут работники газовой службы прибыли на объект и горение Вечного огня было восстановлено, сообщает издание РИА Новости.

В настоящее время сотрудники полиции пытаются установить личность нарушительницы.