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Вечный огонь в Санкт-Петербурге залили газировкой

Вечный огонь в Санкт-Петербурге залили газировкой

На Марсовом поле в Санкт-Петербурге был потушен Вечный огонь. Судя по записям с камер видеонаблюдения, он был потушен неизвестной женщиной, которая просто залила его газировкой.

Компания "ПетербургГаз" оперативно отреагировала на происшествие. В течение 10 минут работники газовой службы прибыли на объект и горение Вечного огня было восстановлено, сообщает издание РИА Новости.

В настоящее время сотрудники полиции пытаются установить личность нарушительницы.

# Происшествия / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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