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Вице-президент «Лукойла» попал в больницу с коронавирусом

Вице-президент «Лукойла» попал в больницу с коронавирусом

Вице-президент и совладелец «Лукойла», владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом.

«У председателя совета директоров ФК „Спартак-Москва“ Леонида Арнольдовича Федуна диагностирована коронавирусая инфекция. В данный момент он находится на лечении в больнице», — говорится в сообщении на сайте «Спартака».

Следует отметить, что Леонид Федун владеет 12% акций ЛУКОЙЛа, а также группой «ИФД Капиталъ» совместно с Вагитом Алекперовым. Он занимает 20 место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние оценивается в $ 6,3 млрд.

Напомним, 6 мая коронавирус был выявлен у министра культуры Ольги Любимовой и депутата Госдумы Светланы Максимовой, ранее заразился премьер-министр Михаил Мишустин.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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