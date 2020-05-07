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Внук коменданта Освенцима заявил, что никогда не простит своего деда

Внук коменданта Освенцима заявил, что никогда не простит своего деда
 Внук коменданта Освенцима Райнер Хёсс рассказал, что считает своего деда Рудольфа Хёсса убийцей и военным преступником, на совести которого тысячи жертв. В интервью Baltnews Райнер назвал своей миссией борьбу с любыми проявлениями национализма в Европе. Он снимается в политической рекламе, читает лекции и пишет книги.

Его дед — Рудольф Хёсс — один из наиболее одиозных палачей нацистской Германии.

По личному распоряжению рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера Рудольф Хёсс был назначен комендантом Освенцима с 1940 по 1943 годы. Летом 1941 года было принято "Окончательное решение еврейского вопроса". Хёсс экспериментировал с различными способами умерщвления людей, в конце концов остановившись на газе "Циклон-Б". Всего в Освенциме за пять лет умерли более миллиона человек.

Райнер рассказал, что в семье его деда представляли не как чудовище, а как хорошего солдата и руководителя одной из тюрем. Однако с годами эта картинка "хорошего солдата" изменилась.

Райнер напомнил, что в 1945 году тысячи семей потеряли отцов и дедов на фронтах и во время Холокоста.

"Поэтому  для меня не было неожиданностью, что мой дед пал на войне, поскольку так было у всех – и в России, и в Великобритании, и в других странах. Мне было тяжелее осознать, что мой дед был комендантом Освенцима – крупнейшего лагеря смерти тогдашней Европы", - сказал Хёсс.

За то, что происходило в Освенциме, говорит Хёсс, он никогда не сможет простить своего деда.

Райнер рассказал, что означает татуировка, которую он сделал на груди — надпись "Никогда не забуду" (англ. Never forget) и звезда Давида.

"Она посвящена выжившим [в Освенциме], которые мне здорово  помогли [в моей работе], и я  постоянно думал, как бы я мог наконец соединить их фамилии в нечто единое. И это то, что я сделал. Это было предназначено не для общественности, а для меня и выживших", - пояснил Хёсс.

# В мире
По материалам: ria.ru

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