Внук коменданта Освенцима заявил, что никогда не простит своего деда

Алексей Вольцев

Внук коменданта Освенцима Райнер Хёсс рассказал, что считает своего деда Рудольфа Хёсса убийцей и военным преступником, на совести которого тысячи жертв. В интервью Baltnews Райнер назвал своей миссией борьбу с любыми проявлениями национализма в Европе. Он снимается в политической рекламе, читает лекции и пишет книги.

Его дед — Рудольф Хёсс — один из наиболее одиозных палачей нацистской Германии.

По личному распоряжению рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера Рудольф Хёсс был назначен комендантом Освенцима с 1940 по 1943 годы. Летом 1941 года было принято "Окончательное решение еврейского вопроса". Хёсс экспериментировал с различными способами умерщвления людей, в конце концов остановившись на газе "Циклон-Б". Всего в Освенциме за пять лет умерли более миллиона человек.

Райнер рассказал, что в семье его деда представляли не как чудовище, а как хорошего солдата и руководителя одной из тюрем. Однако с годами эта картинка "хорошего солдата" изменилась.

Райнер напомнил, что в 1945 году тысячи семей потеряли отцов и дедов на фронтах и во время Холокоста.

"Поэтому для меня не было неожиданностью, что мой дед пал на войне, поскольку так было у всех – и в России, и в Великобритании, и в других странах. Мне было тяжелее осознать, что мой дед был комендантом Освенцима – крупнейшего лагеря смерти тогдашней Европы", - сказал Хёсс.

За то, что происходило в Освенциме, говорит Хёсс, он никогда не сможет простить своего деда.

Райнер рассказал, что означает татуировка, которую он сделал на груди — надпись "Никогда не забуду" (англ. Never forget) и звезда Давида.

"Она посвящена выжившим [в Освенциме], которые мне здорово помогли [в моей работе], и я постоянно думал, как бы я мог наконец соединить их фамилии в нечто единое. И это то, что я сделал. Это было предназначено не для общественности, а для меня и выживших", - пояснил Хёсс.