Выиграет или проиграет? Что даст Александре Трусовой разрыв с Этери Тутберидзе

Анастасия Иванова

Одна из самых перспективных фигуристок России Александра Трусова разорвала отношения с Этери Тутберидзе, которая сделала из нее звезду льда, и стала подопечной Евгения Плющенко. По этому поводу высказались те, кто имеет непосредственное отношение к миру спорта.

Под шефством Тутберидзе Трусова добилась немалых успехов, став двукратной чемпионкой мира среди юниоров, не раз поднявшись на пьедестал на этапах Гран-при. Несмотря на это, как оказалось, Саша уже пыталась несколько раз уйти от наставника, а на самоизоляции и вовсе игнорировала онлайн-тренировки. Возможно, юная спортсменка переживала из-за жесткой конкуренции с другими воспитанницами Тутберидзе — Аленой Косторной и Анной Щербаковой — они в последнее время отобрали у нее пальму первенства.

С другой стороны, школа Этери считается сейчас в женском фигурном катании самой сильной в стране, этот тренер кует лидеров одного за другим. Не без помощи TeamTutberidze, в которую входят вторым номером Сергей Дудаков — опытный педагог и Даниил Глейхенгауз — хореограф, доказавший свою оригинальность и профессионализм, несмотря на относительно молодой возраст. Евгений Плющенко же один из самых титулованных и талантливых спортсменов в мире. Плюс, надо учитывать, что вместе с Александрой Трусовой каток «Хрустальный», где базируется команда Тутберидзе, на школу Плющенко поменял Сергей Розанов. Он был четвертым номером в связке Этери Георгиевны, занимался воспитанием подрастающего поколения и, кстати, ставил прыжковые элементы и Алине Загитовой, и Алене Косторной, и многим другим звездам льда.

Реакция Тутберидзе на такое решение Александры и ее родителей запоздала на несколько часов, потому что Этери сейчас находится в Америке, но была взвешенной и не такой эмоциональной, как на выбор Евгении Медведевой.

«Конечно, привыкнуть к уходам спортсменов невозможно. Ведь работая вместе, мы со временем становимся семьей, преодолевая постоянно возникающие препятствия на пути. Хороших спортсменов и специалистов всегда будут приглашать и предлагать более выгодные условия. Как реагировать на эти предложения — решение каждого. Но наша команда отличается тем, что мы сами воспитываем и создаем этих спортсменов и специалистов. Конечно, предлагать более заманчивые условия мы никогда не будем, иначе пропадает доверие. Работая вместе, мы отдаем часть нашей жизни, часть себя», — рассуждала наставник.

Спортивный комментаторов Андрей Журанков предположил, что Трусова предпочла другого тренера из-за нехватки должного внимания со стороны Этери. Представитель команды Тутберидзе — хореограф Даниил Глейхенгауз — возмутился подобным мнением.

«Конечно, это абсолютный фарс, — объяснил он — Сделать из Саши уникальную спортсменку, которая попала в Книгу рекордов Гиннесса, и борющуюся за лидирующие позиции, не работая должным образом, невозможно. Как команде не делать ставку на одного из основных своих спортсменов, который выступает в этом сезоне по взрослым?»

Александр Жулин же считает, что среди спортсменок Этери была жесткая конкуренция, ставшая причиной конфликта. «Такая же ситуация была и с Ягудиным, когда он тренировался с Плющенко и Урмановым. И казалось ошибочным решением уйти к Тарасовой, поскольку в группе Мишина он всего добился. И вот она конкуренция, тренируйся и смотри на них и прибавляй. Но Алексей принял решение уйти к Тарасовой, чтобы быть у нее главным и первым. Видимо, для него это было необходимо. И как показало время — этот шаг был абсолютно оправданным, Ягудин стал олимпийским чемпионом. Давайте поживем и все увидим», — предположил Жулин.

Комментатор Дмитрий Губерниев не видит ничего необычного в переходе юной фигуристке к другому наставнику. По его словам, это обычное явление в мире спорта.

«Трусова перешла к Плющенко, потому что, наверное, так больше нравится. Она могла бы перейти в «Спартак» или «Локомотив», но она перешла к Плющенко, поэтому она все-таки фигуристка. Спортсмены постоянно куда-то переходят, и будут переходить, не вижу проблемы. Морально-этические детали останутся между Трусовой и Этери Тутберидзе. Рассуждать о порядочности невозможно, потому что спорт — жестокая вещь. Если это не регламентировано никакими финансовыми и договорными отношениями, то вообще без проблем. Может, она от Плющенко ко мне перейдет, и я буду ее тренировать», — парировал Губерниев.

В стороне от этой истории не осталась и Татьяна Тарасова. «У Этери Тутберидзе есть еще много воспитанников, которые могут заменить Александру Трусову. Бывает такое, что ученики переходят от одного тренера к другому. Смена тренера — это всегда лотерея. Евгений взял под свое тренерство очень хорошую девочку, рекордсменку мира. Это огромная ответственность, которая на него падает. Мне хотелось бы, чтобы у него все получилось. Это возможность для него влиться в тренерскую семью», — выразила личное мнение тренер.

Илья Авербух надеется, что Александра не растеряет себя на новом месте. «Такое происходило во все времена, и иногда переходы себя оправдывали. Например, Алексей Ягудин ушел от Алексея Мишина, который научил его всей технике, но у них была жесточайшая конкуренция с Женей Плющенко. Татьяна Тарасова помогла Алексею раскрыть артистизм и бойцовские качества и выиграть Олимпиаду-2002», — вспомнил фигурист.

Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Елена Радионова считает, что у Трусовой попросту не сложились отношения с Этери, поэтому все так произошло.

«Для меня это очень неожиданная новость. Когда все хорошо, люди не переходят к другому тренеру. Видимо, были какие-то недопонимания. Сейчас тяжело говорить, правильно она сделала или нет, это покажет только время. Саша уже достаточно опытная спортсменка, но и у Евгения огромный опыт. Думаю, ему предстоит многому научить Сашу, у них должен получиться хороший тандем. Все зависит от настроя Саши на работу, а она девочка целеустремленная», — заключила спортсменка.

Американский тренер Рафаэль Арутюнян не стал скрывать, что ему самому было бы интересно поработать с такой сильной фигуристкой, как Саша. «Любому тренеру, думаю, было бы интересно поработать со спортсменом, который входит в первую десятку мира. Просто все российские атлеты очень зависимы от созданных для них условий: шаг в сторону расценивается как побег, и исторически известно, к чему это приводит», — поделился наставник.

P.S. Наряду с Сашей Трусовой Этери Георгиевна лишилась еще одной подопечной — 11-летняя Вероники Жилина тоже стала ученицей Евгения Плющенко.

Фото: Legion-Media, Нина Зотина/РИА Новости

