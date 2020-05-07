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Заседание парламента ЮАР закончилось порно и расовыми оскорблениями

Заседание парламента ЮАР закончилось порно и расовыми оскорблениямиФото: @ParliamentofRSA

Хакеры взломали онлайн-заседание нижней палаты парламента ЮАР, выведя на экран сцены порнографии. Об этом сообщает портал Eyewitness News.

В ходе конференции также прозвучали расовые оскорбления в адрес спикера Национального собрания Танди Модисе, хакеры призывали ее обнажить грудь. Заседание закончилось, не успев начаться: Модисе отложила встречу и попросила техников разобраться в проблеме, преступники еще не найдены.

Портал отмечает, что это не первый раз, когда взломщики срывают онлайн-мероприятия правительства ЮАР. В прошлом месяце встреча под руководством министра по делам женщин в Президиуме Маите Нкоана-Машабане также была прервана злоумышленниками: на видеоконференции транслировались порнографические изображения.

23 апреля министр здравоохранения Уэльса Вон Гетинг забыл выключить микрофон и попался на матерном обсуждении коллеги. Часть участников конференции при этих словах закрыла руками рот, а некоторые посмеялись.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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