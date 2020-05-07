Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Жена Андрея Черкасова: «Муж был рядом, массировал поясницу во время схваток, чтобы облегчить боль»

Жена Андрея Черкасова: «Муж был рядом, массировал поясницу во время схваток, чтобы облегчить боль»

Жена Андрея Черкасова: «Муж был рядом, массировал поясницу во время схваток, чтобы облегчить боль»
22 апреля ведущий проекта «ДОМ-2» впервые стал отцом — жена Кристина подарила ему сына. Звездные родители очень счастливы. Молодая мама сегодня погружена в заботу о малыше, но не забывает делиться с подписчиками впечатлениями от первых родов.

Перинатальный центр для будущих родов Кристина и Андрей выбрали заранее. И правильно сделали, потому что малыш родился чуть раньше назначенного срока. Однажды, еще будучи на 37-й неделе, Черкасова подумала, что у нее отошли воды, и забила тревогу. 

Супруги тут же приехали в врачу, но та успокоила их, сообщив, что до родов еще есть время. Однако с того момента Кристина уже перестала чувствовать себя комфортно. Время от времени у нее тянул низ живота, ломило спину, появились слабые схватки. В итоге акушер настояла на госпитализации. 

«Муж и мама обеспокоились больше меня и стали уговаривать: мол, надо ехать. Пока я собиралась, схватки стали учащаться, повторялись уже каждые минут 10–15 и длились минуты полторы-две. В тот момент я ложилась на кровать, дышала животом, проживала волну и снова продолжала собираться», — рассказывает молодая мама. 

В клинике Черкасовой сделали УЗИ, которое показало — родовая деятельность действительно началась. «В 15:00 я уже была подключена к аппарату КТГ, врачи отслеживали сердцебиение малыша и регулярность схваток. Я держалась изо всех сил и с нетерпением ждала, когда меня посадят в джакузи с теплой водой, и я дальше буду переживать схватки. Муж был рядом со мной каждую минуту, массировал поясницу на схватке, чтоб хоть как-то облегчить боль», — добавила молодая мама.

Теплая ванна очень помогла ускорить родовой процесс, а раскрытие шейки матки существенно увеличилось. Вскоре Кристина блаполучно родила здорового малыша. 

Андрей был так счастлив, что готов был делиться эмоциями буквально со всеми. Так, на следующий день после родов жены он рассказывал участниками проекта «ДОМ-2». «Со мной происходит процесс перезагрузки. Я по-другому смотрю на людей. Не спал всю ночь, не могу есть, мне хочется плакать, кричать, танцевать. Я не знаю, что происходит. Самый чудесный звук, который я слышал, уверяю вас, это, когда я держал его на ручках, а он там что-то кряхтел. Теперь этот звук у меня в ушах, еду в машине и слышу. Губки у него батины — пухленькие. Это такое счастье, я вам всем такое желаю», — рассказал Черкасов.

Фото: Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

Последние новости

Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом
Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом
Трамп заявил о согласии Путина направить в Россию американские аппараты ИВЛ
Трамп заявил о согласии Путина направить в Россию американские
Трамп назвал позором вручение Пулитцеровской премии за фейки о Путине
Трамп назвал позором вручение Пулитцеровской премии за фейки о Путине
На онлайн-платформе STAY пройдет благотворительный фестиваль «Антон тут рядом»
На онлайн-платформе STAY пройдет благотворительный фестиваль «Антон
Жена Андрея Черкасова: «Муж был рядом, массировал поясницу во время схваток, чтобы облегчить боль»
Жена Андрея Черкасова: «Муж был рядом, массировал поясницу во время
Путин и Трамп обменялись поздравлениями с 75-летием Победы
Путин и Трамп обменялись поздравлениями с 75-летием Победы
Орловские водолазы прошли с портретами ветеранов ВОВ по дну Оки
Орловские водолазы прошли с портретами ветеранов ВОВ по дну Оки
Трамп назвал причину пандемии коронавируса
Трамп назвал причину пандемии коронавируса
Актеров из "Аватара 2" погрузили в воду на съемках фильма
Актеров из "Аватара 2" погрузили в воду на съемках фильма
СМИ: Трамп рассказал о согласии Путина на поставку в Россию аппаратов ИВЛ
СМИ: Трамп рассказал о согласии Путина на поставку в Россию аппаратов
Актрису из «Солнцестояния» раскритиковали за роман со звездой сериала «Клиника»
Актрису из «Солнцестояния» раскритиковали за роман со звездой сериала
Руперт Гринт и Джорджия Грум впервые стали родителями
Руперт Гринт и Джорджия Грум впервые стали родителями

Топ на сегодня

Певица Граймс назвала ребенка Маска X Æ A-12 и объяснилась
Певица Граймс назвала ребенка Маска X Æ A-12 и объяснилась
Бэнкси опубликовал новую работу, посвященную борьбе с коронавирусом
Бэнкси опубликовал новую работу, посвященную борьбе с коронавирусом
Реклама на квитанциях ЖКХ
Реклама на квитанциях ЖКХ
Госдолг США установил рекорд
Госдолг США установил рекорд
В Латвии число выявленных случаев коронавируса достигло 909
В Латвии число выявленных случаев коронавируса достигло 909

Еще по теме

Андрей Черкасов впервые станет отцом
Отдельная палата и личная акушерка: как жена Андрея Черкасова готовится к родам
Жену Андрея Черкасова выписали из роддома
У беременной Ольги Гажиенко начались первые схватки