Жена Андрея Черкасова: «Муж был рядом, массировал поясницу во время схваток, чтобы облегчить боль»

Лидия Мартынова

22 апреля ведущий проекта «ДОМ-2» впервые стал отцом — жена Кристина подарила ему сына. Звездные родители очень счастливы. Молодая мама сегодня погружена в заботу о малыше, но не забывает делиться с подписчиками впечатлениями от первых родов.

Перинатальный центр для будущих родов Кристина и Андрей выбрали заранее. И правильно сделали, потому что малыш родился чуть раньше назначенного срока. Однажды, еще будучи на 37-й неделе, Черкасова подумала, что у нее отошли воды, и забила тревогу.

Супруги тут же приехали в врачу, но та успокоила их, сообщив, что до родов еще есть время. Однако с того момента Кристина уже перестала чувствовать себя комфортно. Время от времени у нее тянул низ живота, ломило спину, появились слабые схватки. В итоге акушер настояла на госпитализации.

«Муж и мама обеспокоились больше меня и стали уговаривать: мол, надо ехать. Пока я собиралась, схватки стали учащаться, повторялись уже каждые минут 10–15 и длились минуты полторы-две. В тот момент я ложилась на кровать, дышала животом, проживала волну и снова продолжала собираться», — рассказывает молодая мама.

В клинике Черкасовой сделали УЗИ, которое показало — родовая деятельность действительно началась. «В 15:00 я уже была подключена к аппарату КТГ, врачи отслеживали сердцебиение малыша и регулярность схваток. Я держалась изо всех сил и с нетерпением ждала, когда меня посадят в джакузи с теплой водой, и я дальше буду переживать схватки. Муж был рядом со мной каждую минуту, массировал поясницу на схватке, чтоб хоть как-то облегчить боль», — добавила молодая мама.

Теплая ванна очень помогла ускорить родовой процесс, а раскрытие шейки матки существенно увеличилось. Вскоре Кристина блаполучно родила здорового малыша.

Андрей был так счастлив, что готов был делиться эмоциями буквально со всеми. Так, на следующий день после родов жены он рассказывал участниками проекта «ДОМ-2». «Со мной происходит процесс перезагрузки. Я по-другому смотрю на людей. Не спал всю ночь, не могу есть, мне хочется плакать, кричать, танцевать. Я не знаю, что происходит. Самый чудесный звук, который я слышал, уверяю вас, это, когда я держал его на ручках, а он там что-то кряхтел. Теперь этот звук у меня в ушах, еду в машине и слышу. Губки у него батины — пухленькие. Это такое счастье, я вам всем такое желаю», — рассказал Черкасов.

Фото: Instagram