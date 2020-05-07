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Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» впервые стала мамой

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» впервые стала мамой
В сентябре актриса, сыгравшая в сериале «Полицейский с Рублевки» Лилю Карасеву, вышла замуж за сотрудника Министерства иностранных дел по имени Дмитрий. Чуть позже Анастасия Стежко сообщила поклонникам о беременности. А сегодня она стала мамой.

30-летняя артистка поделилась радостной новостью в личном блоге. Дочь звезды появилась на свет весом в 3 440 граммов, ростом — 52 сантиметра.

«Доченька, спасибо, что выбрала нас. Ты просто невероятная! Сегодня в 9:45 я стала мамой. Это самое большое счастье, мой самый главный подарок. Смотрю на нее и плачу, не могу остановиться», — призналась Анастасия. 

Поздравления от коллег по звездному цеху не заставили себя долго ждать. «Настя, поздравляю! Растите здоровыми и счастливыми», — отметила мама очаровательных дочек Елена Кулецкая. К ней присоединилась и Любава Грешнова. «Ура! самое большое счастье! Пусть растет здоровой и счастливой!» — не сдерживала эмоций актриса.

Напомним, Анастасия не стала скрывать интересное положение от широкой публики и с радостью делилась новыми эмоциями. Не забывала она рассказывать о своих секретах красоты. Так, один из постов актрисы был посвящен актуальной в преддверии лета теме — похудению.

«Многие меня спрашивают насчет того, как замотивировать себя на похудение, как я поддерживала форму до беременности, каким было мое питание. Созрела. Отвечаю. Я не люблю сидеть на каких-либо диетах, хотя из любопытства перепробовала много разных вариантов: и кето, и палео, и вегетарианскую, и интервальное голодание, и банально считала калории», — призналась она. 

Стежко старается питаться правильно, правда, иногда позволяет себе съесть что-то вредное для фигуры.

«Мне больше всего подходит простой сбалансированный рацион — побольше овощей и зелени, птица, рыба, морепродукты, редко — красное мясо, сложные углеводы в виде пасты и других круп, фрукты. Люблю я и выпечку, и сладкое, но стараюсь просто не есть на ночь. Хотя, конечно, бывает и мороженка, и десерты перед сном, каюсь. Люблю круассаны — и по утрам частенько могу навернуть их с кофейком», — призналась Настя.

Фото: Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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