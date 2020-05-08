4 полезных и быстрых ритуала на Убывающую Луну в мае 2020 года

Вадим Карасев

Энергетику ночного светила можно использовать себе во благо. В мае начнется удачное время для проведения полезных ритуалов во время убывания Луны, с помощью которых можно быстро привлечь в жизнь все необходимое.

В мае проводить ритуалы можно с 8 по 21 число, когда ночное светило будет в стадии убывания. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют проводить не больше одного ритуала в сутки, чтобы не навлечь на себя неприятности. Каждый из проведенных ритуалов позволит справиться с трудностями и привлечь в жизнь необходимые перемены.

Майский ритуал для исцеления

Убывающая Луна способна забрать болезни, и для того, чтобы воспользоваться ее энергетикой, можно провести быстрый ритуал. Для этого на ночь оставляют воду на подоконнике, а после пробуждения умываются ей трижды со словами:

«Луна убывает, невзгоды забирает. Водой умываюсь, от болезней и хворей избавляюсь».

Ритуал на убывающую Луну в мае 2020 года

Провести ритуал на избавление от проблем может каждый. В период с 8 по 21 мая нужно написать на листке все, чему больше не находится места в жизни, сжечь написанное на пламени свечи и развеять по ветру или смыть в канализационную трубу. После этого, глядя на убывающую Луну, произносят:

«Невзгоды Луне отдаю, как она убывает, так и из жизни все лишнее уходит, позитиву место освобождает».

Ритуал на убывающую Луну от безденежья

В мае наступает идеальное время для проведения ритуала, освобождающего от долгов и проблем с деньгами. Проводить его лучше всего в тот момент, когда близится Новолуние. Для этого берут несколько монет и заговаривают их:

«Как Луна убывает, так проблемы с деньгами тают. Монеты на откуп отдам, чтобы больше деньги от меня не уходили, долги не копились».

Монетки выбрасывают в окно или выкидывают по дороге на работу.

Майский ритуал на защиту

Убывающая Луна — отличное время для того, чтобы провести защитный ритуал. Его действие поможет справиться с завистниками и недоброжелателями, а также уберечься от негативного воздействия. Для того чтобы создать себе защиту, нужно смастерить оберег и заговорить его. Для этого булавку на ночь помещают в емкость с солью, а затем вынимают и заговаривают:

«Булавка острая меня от зла убережет, от порчи и сглаза спасет».

Булавку прикрепляют к изнаночной стороне одежды и носят, не снимая.