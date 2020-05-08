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Афишей праздничных мероприятий в День Победы в 2020 году поделились власти Кубани

Афишей праздничных мероприятий в День Победы в 2020 году поделились власти Кубани

К сожалению, празднование 75-летия Победы в этом году на Кубани будет проходить в онлайн-режиме, из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

Однако, в Краснодарском крае запланирована масса мероприятий, траснсляция которых будет вестись в эфире телеканала «Кубань 24», сообщается на сайте регионального правительства.

Телеканал запустит круглосуточный эфир «Память сильнее всего». Кроме того, канал «Краснодар» будет транслировать телемарафон с хештегом #НашаПобеда.




– прямое включение из города-героя Новороссийск с показом пролета боевой авиации над Малой землей;



– историческая хроника «Парад Победы 1945-го года» (повтор 18.00);



– парад авиации над Краснодаром с участием самолетов и вертолетов ЮВО;



После трансляции авиапарада телеканал покажет как празднуют День Победы в районах и городах Кубани;



– авторский фильм журналиста ТРК Игоря Зорина о детях войны «15 месяцев без детства»;



– Краснодарский край присоединится к всероссийской минуте молчания. После этого покажут, как в региональных городах и районах проходит акция «Песни Победы»;



- акция «Фонарики Победы» на Кубани, после которой — прямая трансляция праздничного салюта в городе-герое Новороссийске.

Кроме того в праздничный эфир «Кубани 24» включили серию рассказов историков и поисковиков о войне, онлайн-акция «Бессмертный полк», концерт из парка 30-летия Победы.

Эфир канала будет насыщен и документальными циклами: «Сражение за Кубань», «Это надо живым», спецпроект «История парадов Краснодарского края», сериал «Военная разведка». А в промежутках между циклами будут показаны мини-интервью с главными героями праздника Победы – фронтовиками, которые записали накануне праздника.

На телеканале «Краснодар» запустят 10-часовой телемарафон #НашаПобеда, который стартует в .

Отдельным блоком марафона будет запущен «Экскурсионный Краснодар», посвященный историям улиц столицы Кубани, названных в честь героев Великой Отечественной войны.



и – показ уникальной восстановленной записи парада Победы в 1945 году.



- документальный фильм с цветной хроникой парада 45-го года.



– онлайн-трансляция «Бессмертного полка». В эфире телеканала, а также на экране здания мэрии города покажут фотографии участников войны, а их уже около 3000, которые жители прислали в адрес телеканала «Краснодар».



и - документальные очерки, интервью, и другие программы, с рассказами о ветеранах.

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По материалам: u-f.ru

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