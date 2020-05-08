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Айза Анохина потратила 8 миллионов на иномарку

Айза Анохина потратила 8 миллионов на иномарку
Самоизоляция проходит у Айзы довольно плодотворно. На днях звезда Instagram сделала себе пластику на лице, а сегодня похвасталась крупным приобретением — машиной Porsche Cayenne голубого цвета.

О долгожданной покупке Анохина сообщила в личном блоге, где также не забыла продемонстрировать автомобиль, чья стоимость в салоне достигает 8 миллионов рублей. «Ну ладно, так уж и быть! Похвастаюсь. Хоть и не самое подходящее время для этого! Да и вообще — для покупок, но я еще до конца света ее купила. Пусть теперь стоит в гараже, пылится», — отметила 35-летняя бизнесвумен. 

К слову, Анохина прилежно соблюдает режим самоизоляции и выходит из дома лишь по острой нужде. Звезда призывает подписчиков следовать ее примеру. 

«Сейчас все знакомые пишут и говорят лишь о том как вымутить пропуск. Я тоже в начале подумала: «А как?» А потому подумала: «А зачем?» Мне никуда и не надо. К врачу пускают два раза съездить в магазин — за неделю мне хватит! Тем более, что ничего не работает, кроме продуктовых. Салон свой есть, но маникюр не сделать и не хочется. Дожили. Когда не было пропусков, еще были попытки выйти, что-то передать или забрать лично, а сейчас полный карантин! Хорошо, что работает, и на улице стало меньше машин!» — рассуждала она.

Фото: Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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