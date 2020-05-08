«Академик Черский» изучает недостроенный участок «Северного потока — 2»

Анастасия Иванова

На пути в немецкий Мукран из Калининграда трубоукладчик «Газпром флота» совершает крюк по маршруту недостроенного участка «Северного потока — 2» в датских водах Балтийского моря. Там же проводит исследовательские работы судно-инспектор проекта Stril Explorer.

Вчера, 7 мая, трубоукладчик, способный достроить «Северный поток — 2», покинул рейд Калининграда и отправился в немецкий Мукран, который является логистическим центром «Северного потока — 2» для работ в немецких и датских водах Балтийского моря.

Судно «Газпром флота», однако, пошло не по самому короткому маршруту, как, например, это делает сухогруз SVS Vega, который доставляет китайские товары из Калининграда в Мукран. А взяло севернее и вышло сегодня днем на маршрут недостроенного участка «Северного потока — 2» в датских водах.

Курс SVS Vega в Мукран. Иллюстрация: myshiptracking.com.Курс «Академика Черского» в Мукран. Иллюстрация: myshiptracking.com.Иллюстрация: myshiptracking.com.

На этом маршруте тем временем уже второй день работает исследовательское судно Stril Explorer. Оно занимается инспекцией морских трубопроводов и находится в чартере у MMT Sweden, у которой с 2017 года действует контракт с оператором Nord Stream 2 AG на наружную инспекцию газопровода. В этот раз, однако, судно проводит исследования недостроенного маршрута газопровода.

Иллюстрация: myshiptracking.com.Красным выделены построенные ветки «Северного потока — 2».Маршрут Stril Explorer вдоль недостроенного участка. Иллюстрация: myshiptracking.com.

Можно предположить, началась подготовка к непосредственным работам по достройке около 160 километров газопровода из России в Германию.

С 8 на 9 мая «Академик Черский» должен прибыть в порт Мукран. Оттуда в том числе поставлялись трубы на суда во время строительства «Северного потока — 2» в датских водах. И там находится российская трубоукладочная баржа «Фортуна», которая также способна укладывать балтийский газопровод.

Порт Мукран. У крайнего слева причала стоит баржа «Фортуна». Иллюстрация: thb.info.Погрузка труб в Мукране. Иллюстрация: mukran-port.de.

Символичным было бы возобновить строительство «Северного потока — 2» в День Победы. Однако это вряд ли возможно из-за техническим особенностей работ. Кроме того, способен ли «Академик Черский» после мобилизации незамедлительно приступить к работам, также неизвестно. Непонятно и то, есть ли на судне и необходимое сварочное оборудование, или его еще будут устанавливать, и, очевидно, в Мукране.

«Мы обеспокоены спекуляциями по поводу возможностей трубоукладки. Мы не комментируем их. О наших планах мы сообщим в соответствующее время», — ответил на запрос ИА Newstes пресс-секретарь Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.

Он добавил, что оператор проекта и компании, которые его поддерживают, уверены в том, что скорейший запуск газопровода в интересах энергетической безопасности Европы, потребителей ЕС, экономической конкуренции и защиты климата.

Трубоукладчик «Академик Черский» — самый подходящий кандидат на достройку «Северного потока — 2». О его возможном участии в проекте заявлял министр энергетики России Александр Новак. Из Находки судно ушло после проведения конкурса на его дооснащение сварочным оборудованием. В документах «Газпром флот», правда, указал, что работы проводятся для обустройства Киринского месторождения на Дальнем Востоке.

То, что судно идет на Балтику, косвенно подтверждали другие тендеры компании на поставку материалов. В них указывалось, что их необходимо будет доставить в Калининград или Санкт-Петербург.

В Калининград судно дошло чуть больше чем за два с половиной месяца — 2 мая. На рейде его сразу забункеровал топливом танкер «Газпром нефти», а 8 мая к трубоукладчику подходило океанское судно снабжения Errie.

Кроме «Академика Черского», у «Газпрома» в распоряжении есть еще и трубоукладочная баржа «Фортуна», которая с октября находится в немецком порту Мукран. Он служит логистической базой «Северного потока — 2». «Фортуна» отличается от «Академика Черского» тем, что не имеет системы динамического позиционирования, которую указывали в датской заявке, требует больше судов поддержки и больше времени для завершения укладки газопровода.

Трубоукладчики швейцарского подрядчика «Северного потока — 2» прекратили работы 21 декабря, перед тем как президент США подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, которым вводились санкции против участников проекта. В Allseas заявляли ИА Newstes о том, что компания не планирует продолжать участвовать в проекте.

До конца строительства «Северного потока — 2» осталось уложить около 160 километров газопровода, в основном в датских водах. Президент России Владимир Путин заявил в январе, что проект планируется завершить собственными силами в конце 2020 года — первом квартале следующего.