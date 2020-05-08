Аксёнов объяснил, почему курортный сезон в Крыму не состоится

Алексей Вольцев

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Вероятность того, что курортный сезон состоится, очень низка — высказать честную позицию, чем давать несбыточную надежду отельерам и другим субъектам турбизнеса. Об этом сказал глава Республики Крым Сергей Аксёнов на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

По словам Аксенова, карантинные меры в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах будут продлены на неопределённый срок, и приезда туристов из других регионов не будет.

Аксёнов привёл в пример ситуацию, что в том или ином отеле будет выявлен заболевший, его тут же полностью закроют и превратят в обсерватор со всеми вытекающими отсюда последствиями — сколько будет таких отелей и сколько надо будет прикомандировать к ним медицинских работников и сотрудников Росгвардии для обеспечения охраны.

По словам главы региона, бессмысленно даже сплошное тестирование всех приезжающих, потому что вирус проявляется на десятый день и нет никакой гарантии, что человек не заболеет, уже находясь на отдыхе.

Аксёнов отметил, что в случае массового приезда туристов мы становимся просто беспомощными, это не нежелание, не прихоть и не каприз закрыть эту сферу деятельности. «Мы не сумасшедшие и все понимаем. Но сегодняшние рекомендации и требования контролирующих органов в сфере борьбы с эпидемией таковы, что мы другого формата предложить не можем», — сказал он.

В то же время глава республики не исключает, что при благоприятном развитии эпидемиологической ситуации возможно возобновление внутреннего туризма хотя бы для крымчан.