Актер из «Гарри Поттера» впервые стал отцом

Вадим Карасев

Руперт ГринтФото: @rupsg30

Британский актер Руперт Гринт впервые стал отцом. Об этом сообщает издание The Sun.

Уточняется, что у 31-летней звезды «Гарри Поттера» родилась дочь от его 28-летней девушки Джорджии Грум. О том, что она беременна, стало известно в апреле. Пара встречается уже девять лет.

«Руперт Гринт и Джорджия Грум рады подтвердить рождение их девочки. Мы просим вас уважать их частную жизнь в это особенное время», — говорится в заявлении представителя пары.

Возлюбленная Гринта также снимается в кино. Грум появлялась в таких фильмах, как «Коттедж», «Тихие вещи», «Ангус, стринги и поцелуи взасос», «Пропавший» и «Имение». Кроме того, она известна по сериалам «Льюис» и «Чисто английское убийство».

В марте сообщалось, что актриса из франшизы о волшебнике Гарри Поттере Скарлетт Хефнер забеременела от Купера Хефнера, сына основателя журнала Playboy Хью Хефнера. Пара сыграла свадьбу в 2019 году. До этого они встречались на протяжении шести лет.