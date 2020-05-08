Американцы прокомментировали заход кораблей НАТО в Баренцево море

Алексей Вольцев

Читатели американского сайта Breitbart прокомментировали появление ударной группы кораблей НАТО в Баренцевом море.

Пользователи по-разному отнеслись к действиям американского флота. Часть комментаторов приветствовала заход кораблей в Баренцево море, однако многие сочли этот шаг неуместным.

"Россия — наша естественная союзница. И была бы ею и поныне, если бы Билл Клинтон не поддержал в Боснии мусульман и не бомбил Сербию", — написал Quazoid.

"Очень красноречиво, что тотемный зверь русских — медведь. Они совершенно непредсказуемы, и им нельзя доверять", — отметил комментатор под ником Victor.

"Надо с ними дружить, а не толкать в объятья Красного Китая", — посоветовал Pochemunyet.