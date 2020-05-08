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Американские компании продолжили расти вопреки всему

Американские компании продолжили расти вопреки всемуФото: Spencer Platt / Getty

Рыночная стоимость ведущих американских компаний продолжила расти вопреки всем негативным факторам и обстоятельствам. Опрошенные CNBC экономисты расходятся в оценках происходящего.

Одни специалисты считают явное расхождение между состоянием мировой — и американской — экономики и биржевой конъюнктурой очередным доказательством того, что «фондовый рынок окончательно отделился от реальности» и больше не отражает действительное положение вещей.

Другие отмечают, что для роста акций отдельных компаний есть очевидные причины. В частности, потери и убытки коснулись не всех отраслей экономики, а в первую очередь сектора услуг. При этом власти — Федеральная резервная система и Конгресс — запустили масштабные программы поддержки.

Первая объявила о практически неограниченном по объему количественном смягчении, в рамках которого на вторичном рынке скупает государственные и корпоративные облигации, снижая стоимость заимствований и предоставляя банкам ликвидность для выдачи кредитов. Конгресс одобрил дополнительные заимствования, за счет которых планируется финансировать расходы бюджета.

По мнению аналитиков, открытие экономики по окончании пандемии коронавируса приведет к открытию предприятий, которые достаточно быстро восстановятся и вновь станут прибыльными. Инвесторы, понимая это, не спешат избавляться от их бумаг.

США являются мировым лидером по числу зафиксированных случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 8 мая, их насчитывается более 1,25 миллиона. 75,8 тысяч человек умерли, 195 тысяч выздоровели.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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