Американские военные в пандемию проводят учения в российской видеоигре

Вадим Карасев

Американские танкисты, которые служат на военной базе Форт-Худ в Техасе, отработали боевые навыки в сетевой компьютерной игре War Thunder. Об этом сообщила Служба распространения визуальной информации Пентагона DVIDS.

Члены экипажа тяжелых американских танков M1A2 Abrams получили в игре аналогичные танки и с помощью них опробовали свои навыки на разных позициях, тогда как в настоящем танке обычно занимают одну — командира, стрелка, мехвода или заряжающего. По словам войскового командира Майкла Манугиана, идея такой тренировки пришла после введения ограничений на военную подготовку в период пандемии коронавируса.

"У нас много солдат, которые в свое свободное время с удовольствием играют в видеоигры. Поговорив со многими из них, мы узнали, что они часто играют в танки, поэтому начали изучать все возможности", — сказал капитан Манугиан.

Тренировочная сессия начинается с инструктажа командира взвода, который дает задания танкистам. В нее также входит обязательное чтение учебных пособий, гарантирующее точность действий солдат. После игровой сессии происходит обсуждение маневров.

War Thunder — многопользовательский симулятор боевых действий от российской компании Gaijin Entertainment, вышедший в 2012 году. Это одна из немногих экшн-игр, где в одном бою могут встретиться флот, авиация и танковые войска. В ней также есть режим танкового боя, максимально приближенный к реальному, в котором практически любой танк можно уничтожить с одного точного выстрела.