Андрей Шевченко попал в топ-10 худших трансферов истории АПЛ по версии ESPN

Лидия Мартынова

Английский чемпионат в современном виде появился в 1992 году. АПЛ объединяет лучшие английские и валлийские клубы. Журналисты спортивного портала ESPN составили собственный рейтинг худших трансферов в истории АПЛ. В расширенный рейтинг попали такие известные футболисты как Анхель Ди Мария, Андрей Шевченко, Фернандо Торрес и Марио Балотелли.Безоговорочный лидерИсторию Али Диа знает каждый любитель английского футбола. Более дерзкого обмана за все время существования английского футбола история пока не знает. Али Диа сенегальский футболист, игравший на любительском уровне, но в 1996 году он подписал профессиональный контракт с «Саутгемптоном».Инициатором приглашения игрока стал главный тренер команды Грэм Сунесс, который в итоге стал жертвой обмана. Специалист поверил неизвестному человеку, который представился Джорджем Веа. Звонивший посоветовал тренеру подписать контракт с партнером по команде, но уже первое появление на поле раскрыло громкий обман.Бедный «Челси»В топ-10 худших трансферов попали сразу четыре игрока лондонского «Челси». Второе место в общем рейтинге занял трансфер талантливого Дэниэля Дринкуотера из «Лестера» в «Челси». Команда Романа Абрамовича заплатила за переход 38 млн евро. Кроме Дэниэль Дринкуотера в топ-10 попали Андрей Шевченко, Адриан Муту и Винстон Богард.Андрей Шевченко провел в Лондоне три года, но за это время он так и не смог закрепиться в составе и подтвердить уровень игрока получившего в 2004 году «Золотой мяч». Для сравнения в «Милане» на его счету 127 голов в чемпионате за семь сезонов, а в «Челси» только девять голов за три года. В общем рейтинге трансфер Андрея Шевченко занял седьмое место.Легенда итальянского «Милана» завершал карьеру, играя за киевское «Динамо». С 2016 года Андрей Шевченко занимается тренерской деятельность и работает с национальной сборной Украины. В отборе к Евро украинцы обыграли действующих чемпионов Европы и вышли на турнир с первого места. Летом 2021 года команда Андрея Шевченко сыграет со сборной Нидерландов и Австрии, третий соперник определится позже, в рамках плей-офф Лиги Наций. Фанаты итальянского футбола никогда не согласятся с тем, что Андрей Шевченко посредственный футболист, да и спорить с этим бессмысленно. Аналитики Букмекер Эксперт согласны с мнением журналистов портала ESPN и солидарны с мнением, что трансфер Андрея Шевченко из “Милана” в “Челси” настоящий провал.Переход Адриана Муту в «Челси» рассматривался как важный шаг в его карьере. Румынский футболист был одним из самых талантливых в начале нулевых, но дурные привычки и пристрастия к наркотикам сломали карьеру. Адриан Муту был последней яркой звездой, которую европейскому футболу подарила итальянская «Парма». Хавбек мог встать в один ряд с такими футболистами как Джанлуиджи Буффон, Лилиан Тюрам, Фабио Каннаваро, Хуан Себастьян Верон, Энрико Кьеза и Эрнан Креспо, но в итоге выбрал не ту дорожку.Полный рейтингПервое место в рейтинге занял Али Диа, второе Дэниэль Дринкуотер. В первой десятке игроки расположились следующим образом:- Рикардо Альварес «Интер» — «Сандерленд»;- Бошко Балабан «Динамо» Загреб — «Астон Вилла»;- Адриан Муту «Парма» — «Челси»;- Пабло Освальдо «Рома» — «Саутгемптон»;- Андрей Шевченко «Милан» — «Челси»;- Томас Бролин «Парма» — «Лидс»;- Винстон Богард «Барселона» — «Челси»;- Марио Балотелли «Милан» — «Ливерпуль».Самым неудобным чемпионатом для трансферов игроков в Англию оказалась итальянская Серия А. В топ-10 худших трансферов попали сразу четыре представителя итальянского футбола.