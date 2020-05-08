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Арендаторам хотят разрешить в одностороннем порядке разрывать договоры

Арендаторам хотят разрешить в одностороннем порядке разрывать договоры
Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий особый порядок продления и расторжения некоторых договоров аренды недвижимости.

Кабмин предлагает предоставить возможность пролонгировать договор аренды на срок до одного года на прежних условиях для арендаторов недвижимости, находящейся в государственной и муниципальной собственности. Эту норму хотят распространить на добросовестных арендаторов, заключивших договора до введения режима повышенной готовности. Продление аренды будет происходить без проведения торгов и оценки рыночной стоимости объекта.

Похожие меры предусмотрены также для арендаторов земельных участков в государственной или муниципальной собственности. В этом случае предлагается разрешить продлить договор на срок до трех лет, независимо от оснований его заключения, наличия или отсутствия задолженности по арендной плате.


Проект также предполагает наделение организаций и индивидуальных предпринимателей правом без штрафов расторгнуть договор аренды в случае, если их доходы упали более чем вдвое с момента введения режима ЧС или повышенной готовности. Кроме того, их освободят от возмещения убытков в виде упущенной выгоды при досрочном расторжении договоров. Арендодателей, в свою очередь, планируют обязать вернуть предусмотренный договором обеспечительный платеж.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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