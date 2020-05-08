Архивные истории: материалы о войне, подготовленные авторами Ruposters

Вадим Карасев

Каждый год накануне Дня Победы или в памятные даты авторы Ruposters напоминают о тех, кому мы обязаны жизнью, и пытаются ответить относительно кратко и просто на сложные вопросы о войне. Невозможно в одном тексте рассказать обо всем, но в каждом материале можно найти любопытные детали или увидеть привычное под другим углом. К 75-летию Победы мы собрали в одном месте тексты разных авторов, посвященные разным эпизодам войны, которые выходили на Ruposters в предыдущие годы.

1. Неизвестные герои Великой Отечественной войны

Из школьной программы и фильмов все знают про Зою Космодемьянскую, Ивана Кожедуба, Мелитона Кантарию и Михаила Егорова. Но множество другие героев, которыми мы могли бы гордиться, остались почти неизвестными. В этом тексте — о летчице Лидии Литвяк, которая сбила 11 самолетов во время войны, капитане Михаиле Грешилове, который фактически сорвал немцам выпуск 300 танков "Тигр", авторе проекта электропередачи Волховская ГЭС–Ленинград через Ладожское озеро во время блокады Сергее Усове, генерале Баданове и о подольских курсантах.

Баданов, Грешилов, Литвяк, подольские курсанты 1/4Баданов, Грешилов, Литвяк, подольские курсанты 2/4Баданов, Грешилов, Литвяк, подольские курсанты 3/4Баданов, Грешилов, Литвяк, подольские курсанты 4/4

2. Последний рубеж генерала Берзарина: за что немцы благодарны первому коменданту Берлина



Генерал-полковник Николай Берзарин был человеком неиссякаемой энергии. Ему было поручено восстанавливать мирную жизнь в послевоенном Берлине. Комендант сумел так наладить быт, что стал почетным гражданином немецкой столицы, а благодарные жители вернули его имя на карту города.

3. Охота на Паулюса: как один русский мужик германского фельдмаршала в плен брал

2 февраля 1943 года немецкие войска капитулировали в Сталинграде. А 31 января в плен был взят генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс, гордость немецкого Генштаба. В тексте подробно о том, как вышли на Паулюса, кто его брал и как вел себя проигравший немец, буквально накануне получивший новое звание.



Заголовок английской газеты "Русские разделались с нацистами под Сталинградом"

4. Неизвестные герои 1941-го: как Дунайская флотилия сорвала блицкриг румынских фашистов

Первые месяцы 41-го для Красной армии были неудачными. И об этом все знают. Но успехи тоже были. На Дунае разворачивалась уникальная для Великой Отечественной войны операция: в ответ на нападение фашистских войск Краснознаменная Дунайская военная флотилия СССР перешла в контратаку и высадила десант на территории противника.

5. Крысиные тропы: где и почему были рады беглым нацистам

Факты таковы: из 53 тысяч исполнителей приказов об истреблении "неполноценных групп" к уголовной ответственности были привлечены всего 600 человек. Тысячи приспешников Гитлера сбежали от суда после войны. Упоминались врач Йозеф Менгеле, комендант концлагеря Треблинка Франц Штангль, заместитель коменданта концлагеря Собибор Густав Вагнер, сотрудник гестапо Адольф Эйхман и многие другие. Кто их укрывал и почему преступники ушли от наказания — ответы на эти вопросы в этом тексте.

6. Охотники за нацистами: кто и как наказывает бывших пособников Гитлера по всему свету

Есть люди, которые не смирились с тем, что военные преступники избежали суда и так и не ответили за свои зверства, и посвятили жизнь тому, чтобы их отыскать. Архитектор Симон Визенталь лишился родных, замученных в лагерях смерти. Он и сам оказался в концлагере, сбежал, был схвачен снова и чудом уцелел — его расстрелу помешало наступление Красной армии. Но к мирной жизни и прежней профессии архитектора он уже вернуться не смог. Он основал Центр, который начал поиски беглых нацистов. Но не он один занимался восстановлением справедливости. У него много единомышленников, которым и посвящен этот текст.

Симон Визенталь

7. На благо нацистов: как компании, зарабатывающие в России, помогали Гитлеру

Многие компании работали с режимом Гитлера в том или ином качестве, а сегодня это успешные корпорации, которые пытаются отмежеваться от своего прошлого. Некоторые принесли извинения и покаялись, перевернув страницу, а некоторые постарались затереть неудобные факты. Сегодня часть из них зарабатывают в том числе и в России.

8. Бои за Прагу: кто освобождал город и как Конев спас его от тотального разрушения

Чехи смогли себя убедить в том, что ничем не обязаны погибшим советским воинам: дескать, Красная армия вовсе и не освобождала Прагу. Но это не так. А маршал Конев, из-за переноса памятника которому разразился скандал, так и вовсе спас город от разрушения. Союзники регулярно включали Прагу в перечень стратегических объектов для бомбардировки. Многочисленные чешские предприятия исправно снабжали вермахт оружием и боеприпасами.

9. 7 расхожих заблуждений о Великой отечественной войне

Несмотря на огромное количество литературы и исследований о войне, есть плотно укоренные в сознании заблуждения: например, о том, что Москву спас мороз, что о нападении Германии объявил Левитан, что капитуляция была подписана одна и т.д. В одном тексте собраны самые расхожие неверные преставления о ВОВ с объяснением, почему это было не так.

10. Варшавское восстание: история провала поляков, в котором они обвиняют Россию

Текст, посвященный Варшавскому восстанию 1944 года, который был написан на основе рассекреченных данных Минобороны России.