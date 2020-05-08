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Астролог из «Давай поженимся!» рассказала о влиянии пандемии на общество

Астролог из «Давай поженимся!» рассказала о влиянии пандемии на обществоВасилиса ВолодинаФото: @vasilisa.volodina

Астролог и одна из ведущих программы «Давай поженимся!» на Первом канале Василиса Володина рассказала, как пандемия коронавируса повлияла на общество. В интервью «Телепрограмме» она заявила, что в этот период вышли наружу проблемы, которые были оставлены без внимания.

Володина отметила, что сложившаяся ситуация сплотила людей. По ее личным наблюдениям, число разводов не увеличилось. «Я живу Москве, как и многие мои клиенты, и мы устали от бесконечной работы, поездок на работу в пробках», — рассказала она о ситуации до введения ограничений в стране.

Астролог пояснила, что у многих, как сперва показалось, вместе с самоизоляцией сбылись сокровенные желания — побольше поспать и побыть с семьей, но в настоящее время этому будто бы уже никто не рад. По ее словам, на самом деле многие восприняли возможность побыть дома с детьми как благо, несмотря на имеющиеся сложности.

«С 13 мая Венера развернется в свое ретроградное движение, что бывает раз в полтора года. РетроВенера — время, когда начинают портиться наши отношения», — добавила астролог. Она уточнила, что считает любой период возможностью решить проблему. По ее словам, «ретроградная Венера» — это не только время возврата к плохому, но и время возможностей.

В конце апреля Володина ответила на слухи о том, что она уходит из передачи. Она подтвердила, что съемки «Давай поженимся!» прошли без ее участия, но заверила, что ее договоренности с Первым каналом не изменились. По словам Володиной, она не присутствовала в студии, так как находится с семьей в самоизоляции.

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По материалам: lenta.ru

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