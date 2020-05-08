Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Байдена призвали выйти из президентской гонки из-за обвинений в домогательствах

Байдена призвали выйти из президентской гонки из-за обвинений в домогательствах

Байдена призвали выйти из президентской гонки из-за обвинений в домогательствахДжо БайденФото: Mark Makela / Getty Images

Бывшая помощница кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена Тара Рид, обвинившая его в домогательствах, призвала политика выйти из президентской гонки. Об этом она заявила в интервью журналистке Мегин Келли, отрывок их беседы опубликован в Twitter.

По словам Рид, Байдену поздно извиняться перед ней, и она хочет, чтобы он был привлечен к ответственности. По мнению женщины, Байден никогда не выйдет из гонки, но она «хотела бы, чтобы он это сделал».

Байден обвинения женщины отвергает. Он отмечал, что событий, описываемых Рид, никогда не было.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

КС Молдавии захватили жаждущие реванша олигархи — ПСРМ
КС Молдавии захватили жаждущие реванша олигархи — ПСРМ
Путин пожелал народу Австрии успешного преодоления коронавирусной угрозы
Путин пожелал народу Австрии успешного преодоления коронавирусной
ВЭБ.РФ договорился о покупке доли в КБ «Стрелка»
ВЭБ.РФ договорился о покупке доли в КБ «Стрелка»
Брижит Бардо предстанет перед судом во Франции за расистские высказывания
Брижит Бардо предстанет перед судом во Франции за расистские
Путин обратился к австрийцам с посланием
Путин обратился к австрийцам с посланием
Ереван ответил Баку : Восстановите памятники советским маршалам
Ереван ответил Баку : Восстановите памятники советским маршалам
Инсайдер об отношениях Ким Кардашьян и Канье Уэста на карантине: "Они постоянно ссорятся"
Инсайдер об отношениях Ким Кардашьян и Канье Уэста на карантине: "Они
Трамп действительно настроен на диалог с Москвой, заявил сенатор
Трамп действительно настроен на диалог с Москвой, заявил сенатор
Путин заявил об отсутствии у России чувства вины за Вторую мировую войну
Путин заявил об отсутствии у России чувства вины за Вторую мировую
Соловьев пожаловался на травлю со стороны «продажных ничтожеств»
Соловьев пожаловался на травлю со стороны «продажных ничтожеств»
Выгоду от кредитных каникул могут освободить от НДФЛ
Выгоду от кредитных каникул могут освободить от НДФЛ
Байдена призвали выйти из президентской гонки из-за обвинений в домогательствах
Байдена призвали выйти из президентской гонки из-за обвинений в

Топ на сегодня

Госдолг США установил рекорд
Госдолг США установил рекорд
Собянин рассказал о формате работы школ до конца мая
Собянин рассказал о формате работы школ до конца мая
Минск рассчитывает на долгосрочные поставки нефти не из России
Минск рассчитывает на долгосрочные поставки нефти не из России
Пентагон опубликовал свою версию истории Второй мировой с вторжением СССР
Пентагон опубликовал свою версию истории Второй мировой с вторжением
Путин и Трамп подтвердили важность диалога в различных областях
Путин и Трамп подтвердили важность диалога в различных областях

Еще по теме

Экс-помощница Джо Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах
Байден впервые прокомментировал обвинения в домогательствах
Байден отверг обвинения бывшей сотрудницы в изнасиловании
Джо Байден оказался популярнее Трампа