Байдена призвали выйти из президентской гонки из-за обвинений в домогательствах

Вадим Карасев

Джо БайденФото: Mark Makela / Getty Images

Бывшая помощница кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена Тара Рид, обвинившая его в домогательствах, призвала политика выйти из президентской гонки. Об этом она заявила в интервью журналистке Мегин Келли, отрывок их беседы опубликован в Twitter.

По словам Рид, Байдену поздно извиняться перед ней, и она хочет, чтобы он был привлечен к ответственности. По мнению женщины, Байден никогда не выйдет из гонки, но она «хотела бы, чтобы он это сделал».

Байден обвинения женщины отвергает. Он отмечал, что событий, описываемых Рид, никогда не было.