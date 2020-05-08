Байдена призвали выйти из президентской гонки из-за обвинений в домогательствах
Сегодня, 11:13 Вадим КарасевДжо БайденФото: Mark Makela / Getty Images
Бывшая помощница кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена Тара Рид, обвинившая его в домогательствах, призвала политика выйти из президентской гонки. Об этом она заявила в интервью журналистке Мегин Келли, отрывок их беседы опубликован в Twitter.
По словам Рид, Байдену поздно извиняться перед ней, и она хочет, чтобы он был привлечен к ответственности. По мнению женщины, Байден никогда не выйдет из гонки, но она «хотела бы, чтобы он это сделал».
Байден обвинения женщины отвергает. Он отмечал, что событий, описываемых Рид, никогда не было.
По материалам: lenta.ru