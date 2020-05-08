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Беременная Кэти Перри рассказала о карантине с Орландо Блумом

Беременная Кэти Перри рассказала о карантине с Орландо БлумомФото: @orlandobloom

Беременная американская певица Кэти Перри рассказала во время прямого эфира в Instagram о совместной самоизоляции с британским актером Орландо Блумом.

«Если вы любите меня во время карантина, вы можете любить меня и в любое другое время. Карантин больше всего раскрывает вас», — отметила она. Звезда пошутила, что во время пребывания дома от партнера невозможно что-то скрыть, даже грибок. При этом она сообщила, что помолвка с Блумом была неизбежным событием.

Перри добавила, что из-за брака забудет о творчестве. «Работать над собой и отношениями с партнером приходится всегда. Он является твоим отражением», — считает певица.

В феврале 2019 года Кэти Перри рассказала о помолвке с актером, выложив фотографию, на которой она запечатлена вместе с женихом. Позднее она также объявила о своей беременности. Пара планировала пожениться в Японии летом, однако им пришлось отложить церемонию из-за вспышки коронавируса.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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