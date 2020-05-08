Большинство застрявших за границей туристов вернулись в Россию

Лидия Мартынова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что на родину вернулись 95 процентов российских туристов, застрявших за границей из-за отмены авиасообщения на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Лента.ру».

Отмечается, что по данным Росавиации, в период с 20 марта по 26 апреля из-за границы вернулись 172 тысячи россиян. При этом Захарова отметила, что изначально планировалось вывезти 35 тысяч россиян, но в марте это число возросло.

Россия закрыла границы и отменила большую часть пассажирских перевозок в связи с распространением коронавирусной инфекции 30 марта. Туристы при этом застряли в тех странах, в которых они находились на тот момент, и Россия организовала вывозные рейсы.