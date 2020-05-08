Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Большинство застрявших за границей туристов вернулись в Россию

Большинство застрявших за границей туристов вернулись в Россию

Большинство застрявших за границей туристов вернулись в Россию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что на родину вернулись 95 процентов российских туристов, застрявших за границей из-за отмены авиасообщения на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Лента.ру».

Отмечается, что по данным Росавиации, в период с 20 марта по 26 апреля из-за границы вернулись 172 тысячи россиян. При этом Захарова отметила, что изначально планировалось вывезти 35 тысяч россиян, но в марте это число возросло.

Россия закрыла границы и отменила большую часть пассажирских перевозок в связи с распространением коронавирусной инфекции 30 марта. Туристы при этом застряли в тех странах, в которых они находились на тот момент, и Россия организовала вывозные рейсы.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Большинство застрявших за границей туристов вернулись в Россию
Большинство застрявших за границей туристов вернулись в Россию
Кара Делевинь рассталась с актрисой из «Милых обманщиц»
Кара Делевинь рассталась с актрисой из «Милых обманщиц»
Гимнастка Александра Солдатова об откровенных фото и методиках работы Ирины Винер
Гимнастка Александра Солдатова об откровенных фото и методиках работы
Депутаты заинтересовались условиями удаленной работы
Депутаты заинтересовались условиями удаленной работы
Таблоид объяснил необходимость статей о психическом расстройстве сына Плющенко
Таблоид объяснил необходимость статей о психическом расстройстве сына
Женский гороскоп на неделю с 11 по 17 мая 2020 года
Женский гороскоп на неделю с 11 по 17 мая 2020 года
Эмили Ратажковски высказалась о мизогинии и своих откровенных съемках: "Это способ выжить!"
Эмили Ратажковски высказалась о мизогинии и своих откровенных
Американские военные в пандемию проводят учения в российской видеоигре
Американские военные в пандемию проводят учения в российской видеоигре
В Баренцевом море сфотографировали корабли НАТО
В Баренцевом море сфотографировали корабли НАТО
Экскурсии и программы Эрмитажа в Сети посмотрели 26 миллионов человек
Экскурсии и программы Эрмитажа в Сети посмотрели 26 миллионов человек
Айза Анохина потратила 8 миллионов на иномарку
Айза Анохина потратила 8 миллионов на иномарку
Личный тренер Адель рассказал, как ей удалось так сильно похудеть: "Нашей целью было здоровье"
Личный тренер Адель рассказал, как ей удалось так сильно похудеть:

Топ на сегодня

Певица Граймс назвала ребенка Маска X Æ A-12 и объяснилась
Певица Граймс назвала ребенка Маска X Æ A-12 и объяснилась
Бэнкси опубликовал новую работу, посвященную борьбе с коронавирусом
Бэнкси опубликовал новую работу, посвященную борьбе с коронавирусом
Реклама на квитанциях ЖКХ
Реклама на квитанциях ЖКХ
Госдолг США установил рекорд
Госдолг США установил рекорд
В Латвии число выявленных случаев коронавируса достигло 909
В Латвии число выявленных случаев коронавируса достигло 909

Еще по теме

Ростуризм: Почти все наши организованные туристы вернулись в Россию
МИД затруднился назвать число застрявших за границей россиян
МИД: более 130 тысяч россиян вернулись из-за рубежа с 20 по 27 марта
Названы сроки возвращения 21 тыс. туристов из Таиланда и Индонезии