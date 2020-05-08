Борис Джонсон пригласил Владимира Путина на виртуальный саммит по вакцине

Влада Некрасова

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора, приуроченного к 75-летней годовщине Дня победы, пригласил президента России Владимира Путина на виртуальный саммит по вакцине против коронавируса, который запланирован в июне этого года.

Как говорится в заявлении, опубликованном канцелярией Джонсона сегодня, 8 мая, британский премьер пригласил президента Путина принять участие в «глобальном саммите по вакцине, который Великобритания проведет в виртуальном формате в июне с целью укрепить системы здравоохранения, а также — для борьбы с коронавирусом в самых бедных странах мира».

При этом, как подчеркивается в заявлении британской стороны, Джонсон во время разговора отметил, что препятствия для активизации двустороннего диалога между Лондоном и Москвой сохраняются.

«Премьер-министр дал ясно понять, что нужно поддерживать диалог, однако препятствия для дальнейшего прогресса в этом направлении остаются», — говорится в сообщении Даунинг-стрит. Кроме того, в сообщении указывается, что лидеры двух стран поговорили о помощи, которую оказывали друг другу британские и советские войска во время Второй мировой войны, а также — почтили память и погибших, отметив их героизм.

Стоит напомнить, что предыдущий глобальный саммит по безопасности вакцин состоялся в штаб-квартире ВОЗ в Женеве в декабре 2019 года.