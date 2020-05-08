Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Брижит Бардо предстанет перед судом во Франции за расистские высказывания

Брижит Бардо предстанет перед судом во Франции за расистские высказывания

Брижит Бардо предстанет перед судом во Франции за расистские высказывания
Известная актриса Брижит Бардо предстанет перед уголовным судом заморской территории Франции острова Реюньон за "расистские высказывания" в адрес его жителей, сообщает газета Parisien.

Ранее сообщалось, что префект Реюньона пожаловался в прокуратуру Франции на "расистское" письмо Брижит Бардо, которая назвала островитян "выродившимся народом". Актриса тогда осуждала "варварское" обращение с животными, которое, по ее сведениям, практикуют местные жители. В частности, Бардо упомянула отрубание голов у коз и козлов во время индуистских праздников, демонстрирующее "пережитки каннибализма прошлых веков". По ее словам, жители острова являются "выродившимся народом", который все еще зависит от обычаев предков и дикарских традиций.

Parisien приводит слова прокурора города Сан-Дени Эрик Туффери, который заявил, что "ничто не оправдывает тот факт, что она оскорбляла людей, утверждая, что в жестоком обращении с животными замешаны все жители Реюньона". Как пишет газета, 30 апреля судья, занимающийся рассмотрением дела, посчитал его достаточно серьезным, чтобы отправить дело Бардо в уголовный суд. Актриса должна предстать перед судом в следующем месяце.


Актриса ранее пять раз была судима, в том числе за проявление расизма. В последний раз в 2011 году ей присудили выплатить штраф в размере 15 тысяч евро.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

КС Молдавии захватили жаждущие реванша олигархи — ПСРМ
КС Молдавии захватили жаждущие реванша олигархи — ПСРМ
Путин пожелал народу Австрии успешного преодоления коронавирусной угрозы
Путин пожелал народу Австрии успешного преодоления коронавирусной
ВЭБ.РФ договорился о покупке доли в КБ «Стрелка»
ВЭБ.РФ договорился о покупке доли в КБ «Стрелка»
Брижит Бардо предстанет перед судом во Франции за расистские высказывания
Брижит Бардо предстанет перед судом во Франции за расистские
Путин обратился к австрийцам с посланием
Путин обратился к австрийцам с посланием
Ереван ответил Баку : Восстановите памятники советским маршалам
Ереван ответил Баку : Восстановите памятники советским маршалам
Инсайдер об отношениях Ким Кардашьян и Канье Уэста на карантине: "Они постоянно ссорятся"
Инсайдер об отношениях Ким Кардашьян и Канье Уэста на карантине: "Они
Трамп действительно настроен на диалог с Москвой, заявил сенатор
Трамп действительно настроен на диалог с Москвой, заявил сенатор
Путин заявил об отсутствии у России чувства вины за Вторую мировую войну
Путин заявил об отсутствии у России чувства вины за Вторую мировую
Соловьев пожаловался на травлю со стороны «продажных ничтожеств»
Соловьев пожаловался на травлю со стороны «продажных ничтожеств»
Выгоду от кредитных каникул могут освободить от НДФЛ
Выгоду от кредитных каникул могут освободить от НДФЛ
Байдена призвали выйти из президентской гонки из-за обвинений в домогательствах
Байдена призвали выйти из президентской гонки из-за обвинений в

Топ на сегодня

Госдолг США установил рекорд
Госдолг США установил рекорд
Собянин рассказал о формате работы школ до конца мая
Собянин рассказал о формате работы школ до конца мая
Минск рассчитывает на долгосрочные поставки нефти не из России
Минск рассчитывает на долгосрочные поставки нефти не из России
Пентагон опубликовал свою версию истории Второй мировой с вторжением СССР
Пентагон опубликовал свою версию истории Второй мировой с вторжением
Путин и Трамп подтвердили важность диалога в различных областях
Путин и Трамп подтвердили важность диалога в различных областях

Еще по теме

Брижит Бардо будут судить за расистские высказывания
Брижит Бардо попросила Путина пресечь истребление бездомных животных перед ЧМ-2018
Брижит Бардо назвала движение против харассмента смешным: "Актрисы сами флиртуют с продюсерами"
Брижит Бардо обвинила в лицемерии актрис, заявивших о домогательствах