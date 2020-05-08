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Бывшие армянские премьеры пришли в суд поручиться за экс-президента

Бывшие армянские премьеры пришли в суд поручиться за экс-президента

Бывшие премьер-министры Армении Карен Карапетян, Вазген Манукян, Хосров Арутюнян, а также бывший премьер непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Анушаван Даниелян пришли сегодня, 8 мая, в зал заседаний суда первой инстанции в Ереване, чтобы представить личное поручительство для освобождения из-под ареста второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Экс-премьеры гарантируют, что Кочарян в случае изменения меры пресечения и освобождения его из-под ареста, проявит должное поведение. Они также обещают, что бывший президент не станет препятствовать судебному следствию, не будет избегать необходимых правовых процедур и не совершит действий, запрещённых уголовным законодательством Армении. Более того, бывшие премьеры гарантируют присутствие Кочаряна в суде в период всего процесса.

Роберт Кочарян в пятницу лично присутствует на заседании суда. Ранее он был переведён в ереванский медцентр «Измирлян» на обследование, сообщалось о необходимости проведения операции.

Защита Кочаряна подала судебные иски в связи с содержанием бывшего главы республики в СИЗО в условиях пандемии коронавируса Covid-19. Ответчиком выступает уголовно-исполнительное управление Министерства юстиции Армении. Адвокаты заявили, что Кочарян в условиях распространения коронавирусной инфекции находится в группе риска — он старше 60 лет, имеет проблемы со здоровьем, но продолжает оставаться в СИЗО, хотя случаи заражения коронавирусной инфекцией в уголовно-исполнительных учреждениях республики подтверждены.

Напомним, в сентябре прошлого года в Ереване открылся судебный процесс по «делу 1 марта». В качестве подсудимых выступают экс-президент Армении Роберт Кочарян, бывший вице-премьер Армен Геворкян, экс-министр обороны Сейран Оганян, бывший начальник Генштаба ВС республики Юрий Хачатуров. Они обвиняются в причастности к событиям 1−2 марта 2008 года. Тогда после президентских выборов при столкновениях оппозиции и сил правопорядка погибли десять человек. Среди всех обвиняемых по данному делу только Роберт Кочарян находится под арестом. Второй президент Армении считает предъявленные ему обвинения «сфабрикованным политическим преследованием».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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