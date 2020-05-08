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Бывший солист «Руки вверх» Алексей Потехин вновь стал отцом

Бывший солист «Руки вверх» Алексей Потехин вновь стал отцом
Музыкант поделился с поклонниками радостной новостью — у них в семье пополнение. Алексей Потехин уже забрал жену и ребенка из роддома. И, судя по цвету конверта для новорожденных, это девочка.

Потехин поделился в социальной сети фотографиями, которые сделал в момент выписки супруги из перинатального центра. Новоиспеченного отца поздравляют многочисленные подписчики и друзья. «Ты замечательный человек, и семья у тебя отличная, твоя история продолжается в лучшую сторону»; «Как круто! Поздравляю, будьте здоровы и счастливы!» — пишут люди. 

Супруга звезды Елена работает визажистом и ведет популярный бьюти-блог. Пара вместе уже более 10 лет. Потехина рассказывала о второй беременности в Instagram, делилась планами относительно предстоящих родов.

«Прежде всего мы рассматривали роды в Америке, но теперь этот вариант отпадает в связи обстановкой из-за коронавируса и куда-то лететь крайне рисковано, а, может, все, что ни происходит — к лучшему. Поэтому рассматриваю ближайшие московские роддома», — писала Елена в марте. 

Около недели назад Потехины отметили первый юбилей старшей дочери. Елена немного сожалела о том, что празднование 10-летия девочки прошло без гостей из-за режима самоизоляции. «Вот такое непростое и непривычное для нас всех время», — поделилась супруга артиста.

Напомним, для Алексея это второй брак. Когда он еще был участником популярного дуэта, то женился на танцовщице Ирине Томиловой. Правда, брак продержался всего два года.

В 2006-м Потехин ушел из культовой группы. Несмотря на разногласия с Сергеем Жуковым, артисты смогли забыть старые обиды и выступили на юбилейном концерте «Руки вверх!».

«Сюрприз удался, фанаты были просто в восторге. Два дня аншлага и переполненные залы тому доказательство», — говорил Жуков.

Фото: Instagram 

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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