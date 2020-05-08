Церемония для галочки: почему Европа спешно забывает последнюю мировую войну

Вадим Карасев

В Европе проходят скромные церемонии, посвященные 75-летию окончания Второй мировой войны. Скромные потому, что из-за коронавируса массовые мероприятия запрещены. Более того, на фоне пандемии тема Победы над нацистской Германией отошла на второй план. Елена Кондратьева-Сальгеро — о том, как насущные проблемы вытесняют историческую память во имя сиюминутной.

Вы, конечно, знаете, что для Европы День Победы во Второй мировой не 9, а 8 мая. О тонкостях нашего, девятого, в Европе забыли так прочно и давно, как всегда забывают детали, никакого значения не имеющие. Главное что? Главное — была война. Вторая. Мировая. Одни напали, другие защищались. Одни победили, другие проиграли. Победили все. Проиграли немцы. Но всё это было так давно, что мы и не помним, когда помирились, и празднуем вместе. Францию освободила Америка. Русские, конечно, тоже не оплошали, приложили усилие — Сталинград там всякий. Запечатлён в названияx улиц и станции метрополитена. И будет с него. Но Париж освободили американцы. Как говорил Штирлиц: запоминается то, что сказано последним. Все, что было до американцев, слишком детально в школах преподавать необязательно.

Станция "Сталинград" в парижском метро

Нормандскую высадку помним? Воот. Это "Союзники". Посмотрите в любой энциклопедии. Написано: Вторая мировая война. Основные победители — Соединенные штаты и СССР. Штaты первые, СССР после. Так-то. Остальное — придирки и самокопание.

Вместе с деталями забыли еще много всего разного и неожиданного. Забывали, конечно, не одним махом, а потихоньку. Забывали годами, долго и настойчиво. В учебниках и официальных речах. Забывали преподаватели и президенты. Журналисты и историки. Урезая школьные программы и переставляя общие акценты. И не последние лет 20-30 забывали, а прямо с самой Победы и начали забывать. Тогда царила такая суматоха, все восстанавливали, щепки летели. Потом де Голль погнал американцев из Франции, а американцы в отместку убрали де Голля из правительства и уже начали забрасывать камни в европейский огород, чтобы скорее получился Евросоюз, пока никто не догадался, зачем все это нужно.

Сейчас ведь мало кто из рядовых граждан помнит, что начиналась эта "закладка" EEC (European Economic Community) еще в 1951-м, а к 1973-му Америка уже "окормляла" десять европейских стран (Люксeмбург, Бельгия, Голландия, Западная Германия, Франция, Италия, Ирландия, Дания и Великобритания). Депутаты Европарламента получили отличительный термин "еврократы", каждую неделю мотались между Страсбургом и Брюсселем, были освобождены от налогов и имели более престижный статус, нежели простые дипломаты.

Все это замечательное начинание открыто курировалось американскими советниками, определявшими не только общий политический курс, но и подробности всего остального, до образования включительно. Стоит ли удивляться сегодня, что средний европейский школьник и даже студент искренне считает, что Вторую мировую выиграли американцы, потому что они освободили Париж?..

Опустевший во время пандемии Париж, EPA Photo

Кстати, о Париже. Париж сегодня, как и вся (почти) планета, пуст и растерян. Страшный и ужасный Тараканище разогнал по норам и норкам людей и зверей. Отменил все торжественные церемонии по случаю празднования чьей бы то ни было Победы. Запретил еще живущим ветеранам и только начинающим жить школьникам прийти и возложить венки к Триумфальной арке в память о тех, кто мог бы дожить и тоже прийти, но не дожил и не придет.

Эта сегодняшняя церемония не будет открыта для широкой публики, но публика сможет посмотреть ее по телевизору, в прямом эфире. Венки возложат президент Республики, премьер-министр, министр и государственный секретарь по делам вооруженных сил, мэр Парижа и может быть два предыдущих президента все той же Республики. Если, конечно, у них не найдется более важных дел.

Сейчас у всех великое множество более важных дел. Oбстановка тревожная. Почти война: президент Макрон так и сказал недавно: "мы ведем войну на санитарном фронте". С непонятным пока врагом, с Корона-Тараканищем. Все силы брошены на него, поэтому не время поминать бывшие победы и бывшие старательно забытые промахи. Цветы возложим, головы склоним, минута молчания и расходимся. Все достойно, понятно, согласно непримиримым обстоятельствам.

Что чуть менее достойно, хоть и столь же понятно, так это то, что новый враг сегодня поглотил не только все силы санитарного фронта, но и все силы фронта информационного: все инфосводки, если и упоминают памятную церемонию 8 мая, то исключительно в целях "ассенизации" — не вздумайте нарушать Великий затвор и тащиться к Триумфальной арке. Там без вас обойдутся, а вы все шито-крыто посмотрите по телевизору. В новостях вам также покажут пару сюжетов на победную тематику. Напомнят кратко и ненавязчиво, чтоб нюни не распускать. Кроме этой маленькой скромной церемонии и выпусков новостей, на 97% забитых коронавирусом и на 3% — остальными событиями мирового масштаба (все, как одно, тоже связанными с коронавирусом, только у других), — из всех французских телеканалов только один удосужился вставить в свою программу 8 мая два соответствующих документальных сюжета: в 21.05 — "1945 — год, который изменил историю " и в 22.25 – "1940 — французы на дорогах исхода".

Никаких других напоминаний об этой войне не намечается. И в школьных учебниках эти напоминания год от года все короче, и в занятых насущными проблемами головах все невнятнее. Но если до этого насущные проблемы все же не вытесняли так ожесточенно историческую память во имя сиюминутной, на этот раз и на этот год пришелся ощутимо четкий "водораздел".

И церемония, и все посвященные памятному событию "крохи", даже учитывая бесстрастные реалии момента, носят ярко выраженный характер мероприятия для галочки, коему в информационном блоке отводится все более скромное место.

Церемония возложения венка у Триумфальной арки 1/2Церемония возложения венка у Триумфальной арки 2/2

Нет, я вовсе не желаю сказать, что следовало бы нарушить принципы "военного положения" нашего нового мира, презреть самоизоляцию и рвануть всем скопом к Триумфальной арке. Отнюдь. Мне только кажется, что значимость этой даты настолько не соответствует отведенному ей сегодня в информационной сетке Европы местy "на галерке", что само по себе это следует рассматривать как окончательный сигнал к послаблению памятного иммунитета. Так сказать, добро на забвение.

В учебниках для старшеклассников всей Второй мировой давно отстегнуто с барского плеча целых шесть страниц, с картинками: "Лондон под немецкими бомбами", "Прибытие депортированных евреев в Освенцим-Биркенау, май 1944", "Советские солдаты во время битвы в Сталинграде". Решительный поворот в этой войне, согласно французским учебникам, засчитан в 1942 году, когда "Соединенные Штаты создали Большой Союз со всеми воюющими странами, мобилизовав всю свою экономическую мощь во имя общей победы и став великим арсеналом демократии". Конец цитаты. Следующий параграф — уже "Победа Союзников, 1943-1945". В промежутке, мельком, был Сталинград, но и он не посрамил "великий арсенал американской демократии".

А начиная с сегодняшнего дня в коронавирусном смраде уходят в забвение и становятся почти неразличимыми последние "детали". Пока президент Франции проводит церемонию памяти 8 мая, возлагая к вечному огню... "символический продизенфицированный меч"... Есть что-то во всем этом деянии пророческое, друг мой, Рацио, что и не снилось нашим подлецам. Некое оскопление, что ли… Ну, это я отвлеклась, простите.

Высадка в Нормандии, Global Look Press

Станет ли кто-нибудь, кроме пары-тройки непримиримых ассоциаций русско-французской дружбы или ветеранов "Нормандии-Немана", снова-заново вытягивать на передовую и передовицы успешно затертые и генно-модифицированные версии этой стремительно забываемой истории? И если станет, хватит ли мужества, терпения и, главное, возможностей доказывать все более безучастной и недоверчивой публике, давно усмиренной комфортом и отученной от подлинной любознательности, предпочитающей легкость уже утвержденной версии событий, что все было несколько иначе? Совсем иначе? Категорически не так?..

Если наследникам тех победителей сегодня интересны лишь "млеко, яйки и гаджеты", имеет ли смысл портить им удовольствие, пытаясь напоминать в нагрузку ко всему перечисленному известную истину о том, что когда люди забывают прошедшую войну, на пороге обязательно появляется следующая?

Кто, кроме самых дотошных историков, сегодня вспоминает Парижскую мирную конференцию 1946 года, где собрались все страны антигитлеровской коалиции и даже бывшие союзники гитлеровской Германии, в тщетных попытках заключить, наконец, хоть какие-нибудь реально существенные мирные договоры. Побывавшая там одна из самых удивительных женщин-военных корреспондентов Марта Геллхорн писала в декабре 1946-го, что всякая работа по сохранению мира — это жалкий бардак, где никто ни с кем не может договориться. Что Вторая мировая только закончилась, а все уже судачат о новой безумной войне между Россией и Америкой, так зачем все это? Кто-то думал, что такая важная мирная конференция сделает мир местом, в котором легче станет жить, но мир не меняется. В мире не осталось идеализма, а на человека с идеалами смотрят как на дурака... И все это еще в 1946-м.

А сразу после они уже начали забывать. И вот сегодня — почти забыли. Значит, новая война на пороге. Уже идет, пока мы тоскливо смотрим по телевизору из санитарного чада на кучку официальных лиц, возлагающих венки на нашу заморенную чужим беспамятством историю. Мир, как видите, и впрямь не меняется. А значит и в этой новой войне нам снова придется победить.