Что смотреть онлайн 8 мая. Расписание трансляций

Друзья! ◽️Обращаем ваше внимание, что встреча с Константином Хабенским в рамках проекта «Мхатовские пятницы. Онлайн» состоится 8 мая не в 14:30, а в 17:00. Ведущий – Вадим Верник @vadim_vernik ◽️Встреча с артистом пройдет в прямом эфире нашего Инстаграм. Вы еще можете успеть прислать свои вопросы. Автор вопроса, который понравится Константину больше всего, получит от актера приз. #МХТ