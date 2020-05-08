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Что смотреть онлайн 8 мая. Расписание трансляций

Что смотреть онлайн 8 мая. Расписание трансляций
В онлайн афишах театров и концертных залов — все больше спектаклей о Великой Отечественной Войне. Кроме того, в Ленкоме "Сны господина де Мольера", в МХТ встреча с Константином Хабенским, а Вячеслав Бутусов даст онлайн-концерт. Что еще интересного сегодня в Сети — в подборке РИА Новости.

Утро

С 2:30 (8 мая) до 1:30 (9 мая) на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы, доступна видеозапись 2011 года камерного "Каприччио" Рихарда Штрауса. Постановка Джона Кокса, дирижер Эндрю Дэвис. В ролях: Рене Флеминг, Сара Коннолли, Джозеф Кайзер, Мортен Фрэнк Ларсен, Рассел Браун, Питер Роуз.


стартует программа третьего и последнего дня онлайн-фестиваля "Весна на балконе". Вас ждут мастер-класс "Ботаническая иллюстрация", литературно-познавательное занятие "Птицы Москвы", рассказы о профессиях эколога и землепашца, лекция про вирусы и весенние диафильмы.

В 12:00 на YouTube-канале театра Наталии Сац начнется трансляция лирической сказки-фантазии в одном действии "Дитя и волшебство" Мориса Равеля.

День

В 17:00 в инстаграме МХТ им. А.П. Чехова в проекте "Мхатовские пятницы" состоится встреча с Константином Хабенским. Там же можно задать вопросы. Ведущий – Вадим Верник.

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Друзья! ◽️Обращаем ваше внимание, что встреча с Константином Хабенским в рамках проекта «Мхатовские пятницы. Онлайн» состоится 8 мая не в 14:30, а в 17:00. Ведущий – Вадим Верник @vadim_vernik ◽️Встреча с артистом пройдет в прямом эфире нашего Инстаграм. Вы еще можете успеть прислать свои вопросы. Автор вопроса, который понравится Константину больше всего, получит от актера приз. #МХТ

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В 17:00 пермский Театр-Театр покажет "Лирическую хронику боевых действий расчета гвардейского миномета "ПМ-38" по повести "Будь здоров, школяр" Булата Окуджавы. Сценарист и режиссер Борис Цейтлин. Спектакль, поставленный к 60-летию Победы и уже снят с репертуара.


В 18:00 Владимирский театр кукол приглашает зрителей старше 12 лет на "Верую" по пьесе Марины Протасовой о матери солдата, который добровольно пошел служить в одну из горячих точек России.

В 18.00 Штутгартская опера покажет онлайн-премьеру проекта "Борис". Композитор Сергей Невский соединил классическую партитуру "Бориса Годунова" Модеста Мусоргского с собственным произведением по книге Светланы Алексиевич "Время секонд хэнд". Режиссер — Пауль-Георг Дитрих.

В 18:00 сотрудники Третьяковской галереи выложат новое видео из серии "История одного шедевра" о "Московском дворике" Василия Поленова. На примере двух других полотен художника –"Бабушкин сад" и "Заросший пруд" – можно будет рассмотреть техники и приемы, которыми пользовался автор.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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Что смотреть онлайн 8 мая. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 8 мая. Расписание трансляций
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