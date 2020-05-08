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Депутат оценил слова Трампа о сотрудничестве с Россией

Депутат оценил слова Трампа о сотрудничестве с Россией
За словами президента США Дональда Трампа о сотрудничестве должны последовать реальные действия, Россия всегда выступает за диалог, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что США и РФ стремятся к соглашению о контроле над вооружениями. Он также сообщил, что в телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил о подходящем сейчас времени для сотрудничества между двумя странами.

# Россия
По материалам: ria.ru

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