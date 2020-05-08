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Дмитрий Нагиев попробовал станцевать, как "пухляш" из клипа Little big

Дмитрий Нагиев попробовал станцевать, как "пухляш" из клипа Little big
РИА Новости. Российский шоумен и актер Дмитрий Нагиев опубликовал в инстаграме видео, на котором пытается повторить движения Дмитрия Красилова, известного по участию в клипе рейв-группы Little big на песню Uno.

"Может, стану героем России за то, что развлекал вас из последних сил. Смотрите, нравится вам это или нет. Прямо сердце колотится, ну и приключение в пандемию", — написал Нагиев.

Актеры устраивают баттл. Каждый по очереди показывает какие-то танцевальные движения, пока другой наблюдает, лежа на диване. Но "пухляш" явно справляется с задачей лучше.


пригласила в свой проект Анна Седакова, позже он станцевал на шоу "Вечерний Ургант", а также снялся в ролике Cream Soda на песню "Плачу на техно".
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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