Дмитрий Нагиев попробовал станцевать, как "пухляш" из клипа Little big

Алексей Вольцев

Российский шоумен и актер Дмитрий Нагиев опубликовал в инстаграме видео, на котором пытается повторить движения Дмитрия Красилова, известного по участию в клипе рейв-группы Little big на песню Uno.

"Может, стану героем России за то, что развлекал вас из последних сил. Смотрите, нравится вам это или нет. Прямо сердце колотится, ну и приключение в пандемию", — написал Нагиев.

Актеры устраивают баттл. Каждый по очереди показывает какие-то танцевальные движения, пока другой наблюдает, лежа на диване. Но "пухляш" явно справляется с задачей лучше.

пригласила в свой проект Анна Седакова, позже он станцевал на шоу "Вечерний Ургант", а также снялся в ролике Cream Soda на песню "Плачу на техно".