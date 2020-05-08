Дочь Валерия Меладзе рассказала об отношениях с Верой Брежневой

Алексей Вольцев

Год назад дочь Валерия Меладзе опубликовала в социальной сети совместное фото с Верой Брежневой, что вызвало у подписчиков неоднозначную реакцию. Ведь публика до сих пор уверена: певица увела из семьи брата певца — Константина Меладзе.

Продюсер тогда был сильно возмущен этими домыслами. «Никто никого из семьи не уводил. Как меня вообще можно увести? Я что, теленок?!» — негодовал он.

Но, похоже, время все расставило на свои места. И сегодня Вера Брежнева прекрасно ладит с родными супруга, в том числе с дочерью Валерия — Ингой.

«Было абсолютно ожижаемо, что много людей захотят выразить свое мнение по тому или иному вопросу, — подчеркнула Инга. — У нас с Верой хорошие отношения, нейтральные. Мы не очень часто видимся, потому что все в разъездах».

Что касается Валерия Шотаевича, то он тоже в какой-то степени повторил опыт брата: в 2014-м певец женился на коллеге Брежневой по группе «ВИА Гра» — Альбине Джанабаевой. До брака пара тайно встречалась много лет.

«Я стала догадываться примерно за два года до окончательного разрыва. Почувствовала, что происходит нечто плохое. Валера отказывался разговаривать, хотя я и пыталась выяснить причину перемен в его поведении. А однажды он просто сорвался и все рассказал, но не стал называть ее имени. Для меня услышанное было шоком. Уже позднее от подруги я узнала, что это Альбина Джанабаева. Новость оказалась неожиданностью. Конечно, я знала Альбину, но и предположить не могла, что у нее есть сын от Валеры», — как-то рассказывала экс-супруга артиста Ирина Малухина.

Альбина родила Валерию двоих сыновей — Константина и Луку. Мальчики прекрасно ладят с сестрами по отцу.

«Недавно девочки познакомились с братом, сыном Валеры. Я видела, что для него это больная тема, что ему это нужно. Именно поэтому мы сели и поговорили. Так что с братом дочки общаются, а с Альбиной — нет. Для девочек это закрытая тема, табу», — отмечала Ирина.

Фото: Instagram