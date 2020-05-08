Додон назвал решение КС по российскому кредиту ударом по миллионам людей

Влада Некрасова

Решение Конституционного суда Молдавии о признании незаконности соглашения по кредиту от России в размере 200 млн евро, президент республики Игорь Додон назвал «сильным ударом» по миллионам граждан, которые ожидали помощи от этих денег.

«Оппозиционные партии вместе с олигархическими силами, которые оспорили в КС эту финансовую помощь, добились циничного решения, направленного против собственных граждан в попытке оставить их без денег, не позволить государству помочь им. Это политизированное решение напрямую бьет по бюджетным работникам, пенсионерам, системе здравоохранения, бизнесу, по всей экономике», — заявил президент.

Он также обвинил судей КС в поддержке интересов «политических кланов».

«Те, кто сегодня инициировали эту процедуру в КС и оставили молдаван без денег, должны будут ответить перед лицом граждан. Здесь я подразумеваю политическую группировку, партии и интересы Майи Санду, Илана Шора, Андрея Нэстасе и Андриана Канду», — добавил Додон.

Напомним, парламент Молдавии проголосовал за ратификацию кредитного соглашения с Российской Федерацией на сумму 200 млн евро. 56 депутатов правящего большинства (Партия социалистов и Демократическая партия) одобрили бюджетную помощь РМ.

При этом независимая депутатская группа в молдавском парламенте Pro Moldova обратилась в Конституционный суд с просьбой в срочном порядке подтвердить конституционность договора.