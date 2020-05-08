Додон назвал решение КС по российскому кредиту ударом по миллионам людей
Решение Конституционного суда Молдавии о признании незаконности соглашения по кредиту от России в размере 200 млн евро, президент республики Игорь Додон назвал «сильным ударом» по миллионам граждан, которые ожидали помощи от этих денег.
Он также обвинил судей КС в поддержке интересов «политических кланов».
Напомним, парламент Молдавии проголосовал за ратификацию кредитного соглашения с Российской Федерацией на сумму 200 млн евро. 56 депутатов правящего большинства (Партия социалистов и Демократическая партия) одобрили бюджетную помощь РМ.
При этом независимая депутатская группа в молдавском парламенте Pro Moldova обратилась в Конституционный суд с просьбой в срочном порядке подтвердить конституционность договора.