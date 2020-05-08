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Дуров назвал семь причин отказаться от переезда в Кремниевую долину

Дуров назвал семь причин отказаться от переезда в Кремниевую долинуПавел ДуровФото: lukomore.org / Globallook

Создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров назвал семь причин отказаться от переезда в Кремниевую долину. Свою реакцию на фильм журналиста Юрия Дудя «Как устроена IT-столица мира» он опубликовал в Telegram-канале.

В числе минусов жизни в США Дуров назвал высокие налоги, посредственное образование, недоступность здравоохранения. Также он обратил внимание на то, что Соединенные Штаты — полицейское государство, и один из героев фильма Дудя сам пострадал от действий американских властей. Недостатками непосредственно Кремниевой долины создатель Telegram посчитал ограниченную культурную жизнь и высокую стоимость разработки.

Помимо этого, предприниматель счел, что у американского рынка в нынешнем веке слабые перспективы. Он подчеркнул, что в последнее время крупные истории успеха в социальных медиа возникают именно за пределами Кремниевой долины. В качестве примеров он привел видеосервис TikTok и индийский образовательный стартап Byju.

Как признался Дуров, он и сам рассматривал возможность переехать в Кремниевую долину, однако в итоге решил отказаться от этой идеи. «США не является лучшим местом ни для жизни, ни ведения IT-бизнеса», — резюмировал он, посоветовав в случае эмиграции присмотреться к другим вариантам.

В фильме «Как устроена IT-столица мира» Юрий Дудь взял интервью у предпринимателей и разработчиков, которые живут в Кремниевой долине. На данный момент он набрал более 16 миллионов просмотров на YouTube.

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По материалам: lenta.ru

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