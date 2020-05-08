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Двойников Ким Чен Ына засняли на видео

Двойников Ким Чен Ына засняли на видеоКадр: Daily Mirror

Британское издание Daily Mirror опубликовало видео, на котором засняли двойников лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

По данным издания, кадры были сняты во время испытаний северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты Хвасон-14 в июле 2017 года. На них видно несколько человек, которые одеты в такую же одежду, в какой часто появляется на публике и сам Ким Чен Ын. Утверждается, что в один из моментов северокорейский лидер беседует с одним из своих двойников.

Отмечается, что Ким Чен Ын путешествует со своими двойниками, чтобы предотвратить потенциальное покушение на себя. Полагаясь на этот факт, издание предполагает, что таким образом недавнее появление лидера КНДР на публике якобы не опровергает информацию о его болезни или смерти.

В середине апреля лидер Северной Кореи пропустил празднование дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена. Из-за его отсутствия начали появляться слухи о возможной смерти или болезни политика. Однако 2 мая Ким Чен Ын после долгого отсутствия вновь появился на публике, он торжественно открыл завод по производству удобрений.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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