Джейк Джилленхол дал редкое интервью и признался, что главное для него сейчас — стать отцом

Вадим Карасев

39-летний Джейк Джилленхол скрывает от прессы и фанатов свою личную жизнь — актер редко говорит о ней в интервью и сторонится светских выходов. В разное время СМИ сообщали о его романах с Кирстен Данст, Риз Уизерспун, Тейлор Свифт, Алиссой Миллер… Сейчас, если верить редким кадрам папарацци, у кинозвезды продолжаются отношения с французской моделью Жанной Кадье, но пара не комментирует их. Журналу Vogue удалось разговорить Джейка на личные темы и получить признание, что с возрастом личная жизнь становится для него важнее профессиональной.





Джейк Джилленхол

Работа над театральными и кинопроектами всегда занимала Джилленхола на сто процентов: он не раз говорил, что очень серьезно относится к ней.Да, она для меня очень важна, но сейчас я интересуюсь своей жизнью даже больше, чем работой. В моей карьере наступил момент, когда я почувствовал иные потребности. Я увидел, что многим пожертвовал ради работы. Осознал, что жизнь очень мимолетна. Я повернулся к своей семье, к друзьям, к любви — все это интересует меня сейчас гораздо больше, чем работа,— признался Джейк.





К сорока годам актер, похоже, созрел для создания семьи, поэтому на вопрос о детях ответил, что хочет стать отцом.Да, конечно. Я определенно хочу. Думаю, что это причина, по которой я замедлился. Я не тот человек, который всегда знает, что будет дальше в его жизни, но нужно быть открытым этому... Заниматься любовью, чтобы появились дети, — это и есть настоящая жизнь. Ты доходишь до финала шоу, и его смысл открывается. Дети. Дети и искусство,— сказал он.



