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Джонсон позвал Путина на видеосаммит по вакцине от коронавируса

Джонсон позвал Путина на видеосаммит по вакцине от коронавирусаБорис ДжонсонФото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон позвал российского президента Владимира Путина на видеосаммит по разработке вакцины от болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя британского премьера.

«Премьер-министр пригласил президента Путина принять участие во Всемирном саммите по вакцине, который Великобритания проведет в онлайн-режиме в июне и который имеет целью усиление систем здравоохранения и борьбу с коронавирусом в самых бедных странах мира», — приводит агентство его слова.

6 мая сообщалось, что итальянские ученые создали прототип вакцины, способной нейтрализовать SARS-CoV-2. Ее эффективность подтвердили эксперименты на лабораторных мышах. Тестирование на людях собираются начать осенью 2020 года.

В тот же день в российском Минздраве рассказали, что доклинические испытания вакцин от коронавируса показывают обнадеживающие результаты.

По данным университета Джонса Хопкинса, на данный момент в мире зафиксировано почти 3,9 миллиона случаев заражения коронавирусом нового типа. 1,3 миллиона пациентов выздоровели, более 271 тысячи человек скончались из-за вызванных им осложнений.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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